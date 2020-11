Hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Đông nghỉ học chưa rõ lý do

Liên quan tới thông tin hơn 100 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội nghỉ học chưa rõ lý do, ông Bạch Ngọc Lợi, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, hiện Phòng đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc.

Theo đó, ngày 4/11, trường Tiểu học Nguyễn Trãi có trên 60 học sinh nghỉ học do các nguyên nhân như mệt, buồn nôn, đau bụng, có triệu chứng rối loạn tiêu hóa... Trong đó, có 9 học sinh có triệu chứng bị rối loạn tiêu hóa và nghỉ học, đã được gia đình đưa đến khám tại các cơ sở y tế, được kê đơn thuốc điều trị tại nhà và hiện tại sức khỏe dần ổn định. Các học sinh khác hiện sức khỏe cũng đã dần ổn định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu trường Tiểu học Nguyễn Trãi tiến hành khử trùng, vệ sinh toàn bộ khu vực bếp ăn, đồ dùng dụng cụ chế biến và chứa đựng thực phẩm; niêm phong lưu mẫu thực phẩm 3 ngày từ ngày 30/10- 3/11, lấy mẫu sữa học đường, nước sinh hoạt, nước uống đóng bình gửi đi làm xét nghiệm.

"Phòng Y tế và Ủy ban phường mời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội làm việc trường Tiểu học Nguyễn Trãi lấy mẫu lưu thực phẩm để xét nghiệm; chỉ đạo triển khai để làm rõ sự việc. Số học sinh ngày hôm nay chỉ còn 45 cháu nghỉ vì nhiều lý do như: sốt, viêm họng, đau răng. Thầy cô giáo cũng đến thăm hỏi, gọi điện hỏi thăm sức khỏe các cháu cũng như lý do ốm vì sao"- ông Bạch Ngọc Lợi cho biết.

Năm học 2020–2021, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 1.722 học sinh, trong đó có 1.478 học sinh ăn bán trú tại trường. Trường ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Hà Nội. Hiện, công tác tổ chức cho học sinh ăn bán trú của trường Tiểu học Nguyễn Trãi vẫn diễn ra bình thường. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến nhiều học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi nghỉ học./