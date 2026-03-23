Hơn 100 chiếc Rolls-Royce Cullinan không thể bảo vệ người ngồi hàng ghế sau nếu xảy ra tai nạn, muốn sửa phải chờ đến tháng 5

Khách hàng xe siêu sang luôn kỳ vọng sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng ngay cả một mẫu SUV giá hàng trăm nghìn USD cũng không tránh khỏi những trục trặc hiếm gặp. Rolls-Royce vừa phải tiến hành triệu hồi một số lượng nhỏ mẫu Cullinan sau khi phát hiện phần cứng dây đai an toàn hàng ghế sau có thể chưa được siết chặt đúng tiêu chuẩn tại nhà máy. Trước mắt, chủ xe được khuyến cáo không sử dụng hàng ghế sau hoặc khu vực khoang hành lý cho đến khi vấn đề được xử lý.

Dây đai an toàn hàng ghế sau trên những chiếc Rolls-Royce Cullinan gặp vấn đề do một bu-lông. Ảnh: Rolls-Royce

Đôi khi, các đợt triệu hồi xuất phát từ sự cố an toàn. Nhưng cũng có trường hợp chỉ đơn giản là một chi tiết nhỏ bị đặt sai vị trí hoặc bị bỏ sót. Trong câu chuyện này, mọi thứ bắt đầu từ một bài chạy thử. Hãng xe cho biết trong quá trình thử nghiệm, một tiếng lạch cạch đã được phát hiện và lần theo nguồn gốc, kỹ thuật viên xác định âm thanh này đến từ một bu-lông của bộ cuộn dây đai an toàn.

Từ đó, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Đúng nghĩa là một cuộc điều tra toàn diện chỉ từ một chi tiết bu-lông gây tiếng động trong quá trình chạy thử. Qua quá trình này, Rolls-Royce nhận ra rằng những chiếc Cullinan được sản xuất từ ngày 27/11/2019 có thể gặp tình trạng bu-lông lỏng tại cùng vị trí.

Kết quả, tổng cộng 102 xe sản xuất trong giai đoạn từ thời điểm trên đến ngày 19/11/2025 nằm trong diện triệu hồi. Các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và đảm bảo bu-lông được siết đúng lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Có tổng cộng 102 xe Rolls-Royce Cullinan cần triệu hồi. Ảnh: Rolls-Royce

Rõ ràng, nếu bu-lông bị lỏng theo thời gian, dây đai an toàn hàng ghế sau sẽ không thể giữ chặt hành khách trong tình huống va chạm. Trong một số cấu hình nhất định, tựa lưng ghế sau cũng có thể bị đẩy về phía trước nếu hành lý xê dịch khi xảy ra tai nạn, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi. Vì lý do đó, chủ xe được khuyến cáo tạm thời không sử dụng hàng ghế sau cũng như không để hành lý trong khoang chứa đồ cho đến khi xe được kiểm tra.

Rolls-Royce cho biết chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến vấn đề này, và phương án khắc phục cũng khá đơn giản. Tất cả các xe sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Dự kiến, thông báo tới chủ xe sẽ bắt đầu được gửi đi từ tháng 5/2026. Với nhiều hãng xe phổ thông, việc triệu hồi 102 xe có thể là con số rất nhỏ. Nhưng với một thương hiệu mà mỗi chiếc xe đều có giá trị hàng trăm nghìn USD, đây lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Điều tích cực là Rolls-Royce đã kịp thời phát hiện và xử lý trước khi xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.