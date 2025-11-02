Hơn... 10 tỷ đô la cho một tàu ngầm hạt nhân

Hải quân Hoa Kỳ sắp ký kết thỏa thuận mua 15 tàu ngầm hạt nhân sau nhiều cuộc đàm phán kéo dài do chi phí vật liệu và nhân công tăng vọt. Giờ đây, bất chấp việc chính phủ "đóng cửa", ai cũng muốn ký kết trước cuối năm, và đây là cơ hội tốt để xem xét chi phí của những tài sản này.

Theo USNI News, các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa quân đội cũng các công ty đóng tàu HII Newport News Shipbuilding và General Dynamics Electric Boat. Khoản tài trợ dự kiến không chỉ dành cho trang thiết bị mà còn để tăng lương cho nhân viên và duy trì nguồn cung ứng.

Nếu xem xét kỹ hơn, những chiếc đầu tiên được đặt hàng là 10 tàu ngầm đa năng lớp Virginia thuộc phiên bản Block VI mới. Tổng kinh phí cho việc này chưa được công bố, nhưng chiếc đầu tiên - Potomac SSN-814, đã được phân bổ 1,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2024 và 3,6 tỷ đô la nữa vào năm 2025, ngoài ra 3,7 tỷ đô la nữa được phân bổ cho việc mua thêm các tàu khác trong giai đoạn 2026 - 2027.

Phiên bản mới cũng có Module Tải trọng Virginia (VPM), giúp tăng số lượng vũ khí mang theo, chẳng hạn như tên lửa hành trình Tomahawk, bằng cách tăng chiều dài từ 115 m lên 140 m.

Bên cạnh đó còn có những cải tiến về khả năng tàng hình, khả năng di chuyển và công nghệ, chẳng hạn như tích hợp một phương tiện không người lái sợi quang đặc biệt.

Tàu ngầm USS Vermont (SSN 792) lớp Virginia của Hải quân Mỹ.

Về 5 tàu ngầm còn lại, đó là lớp Columbia - tàu mang tên lửa đạn đạo liên lục địa, tức là một phần của bộ ba hạt nhân Mỹ. Mặc dù chi phí cho đơn đặt hàng này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tàu đầu tiên trong số đó - Groton (SSBN-828), sẽ là chiếc thứ ba trong lớp, có giá 10,54 tỷ USD.

Cần lưu ý rằng toàn bộ chương trình tàu ngầm 12 chiếc sẽ tiêu tốn 128 tỷ đô la. Nghe có vẻ là một khoản chi phí khổng lồ với con số ước tính sơ bộ là 10,67 tỷ đô la cho một chiếc, nhưng điều này hoàn toàn dễ hiểu đối với một lực lượng răn đe chiến lược.

Đây là một bước đi khá quan trọng, cần thiết để thay thế các tàu ngầm lớp Ohio, vốn đảm nhiệm vai trò tương đương với năng lực của lớp Columbia và Virginia. Chỉ riêng các tàu ngầm có VPM, tức là Block V và Block VI, Hải quân Mỹ cần 20 tàu.

Tất nhiên việc hoàn thành đơn đặt hàng 15 tàu ngầm như vậy sẽ mất nhiều thời gian, nhưng điều này khá điển hình đối với các thiết bị như vậy. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là thỏa thuận mua bán phải được thống nhất trước cuối năm nay, bởi vì bất kỳ sự chậm trễ nào ở giai đoạn này đều làm chậm khả năng sẵn sàng hoạt động của chúng.