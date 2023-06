Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, lưu ý về môn văn

Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tại 2.273 điểm thi trên khắp cả nước.

Vào sáng mai (28-6), thí sinh sẽ dự thi môn đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Thầy Nguyễn Văn Khuyến, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn (TP HCM), đã có một số lưu ý trước khi thi môn văn như sau:

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2023

Nhìn chung, đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn các năm vừa qua của Bộ GD-ĐT khá hay, vừa sức, sát với đề minh họa và nằm trong dự đoán của học sinh cả nước. Đề có kế thừa so với nhiều năm trước.



Phần nghị luận xã hội mang tính giáo dục, khơi gợi những tư tưởng hướng thiện, giáo dục thái độ trân trọng những điều tốt đẹp và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mới từ trân trọng cuộc sống, sống cống hiến, sống có trách nhiệm, sống có ích, sống có đam mê, có lòng nhân ái. Trình bày các cảm nghĩ về lợi ích của tinh thần vượt khó, của lòng kiên nhẫn, của việc đọc sách, của tinh thần hiếu học, của lòng dũng cảm, của tính trung thực, của đức hy sinh, của lòng yêu nước, của tình cảm gia đình, của lòng yêu thiên nhiên, của ý thức bảo vệ môi trường, của tính độc lập tự chủ và biết kiềm chế...

Phần đọc hiểu có câu hỏi nhận biết và thông hiểu, thuận lợi các em lấy điểm tốt, tính phân loại cao ở câu vận dụng để các em trình bày cách hiểu, cách suy nghĩ về thông điệp của văn bản. Các em cần đọc lại đáp án của các đề thi năm trước.

Phần nghị luận văn học đòi hỏi kỹ năng phân tích đoạn trích văn xuôi hoặc thơ. Năm nay có khả năng là một đoạn thơ. Để được điểm cao, học sinh cần phát huy tư duy sáng tạo, đưa vào bài làm những ý tưởng mới không có trong những bài văn mẫu. Các em cần linh hoạt, đọc kỹ đề. Chỉ cần phân tích tương đối chính xác về nội dung văn bản được cho trong đề. Phần kết luận cần đưa ra khẳng định đúng về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Câu văn cần ngắn gọn, súc tích, đúng ngữ pháp và đúng chính tả. Cách hành văn cần mượt mà, chứa đựng nội dung đúng, giàu cảm xúc và truyền cảm.

"Các em cũng cần chuẩn bị sức khỏe thật tốt và phải thật bình tĩnh trong phòng thi. Nếu mệt mỏi, chúng ta sẽ làm sai những điều đơn giản mà bình thường không bao giờ sai. Nếu thiếu bình tĩnh thì chất lượng bài làm chắc chắn sẽ giảm sút" - thầy Khuyến chia sẻ.

TP HCM - một trong các địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước - có 156 điểm thi tốt nghiệp THPT . Trong đó, 71 điểm thi có thí sinh tự do và 85 điểm không có thí sinh tự do. TP HCM huy động 11.280 cán bộ coi thi, 790 lãnh đạo điểm thi cùng đội ngũ nhân viên phục vụ, 474 công an trực tại các điểm thi…

TP HCM có 85.352 thí sinh THPT, 9.194 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 2.791 thí sinh tự do đăng ký dự kỳ thi này.