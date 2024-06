Hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 tại 2.323 điểm thi

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Theo đó, các Hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024; chấm thi từ ngày 29/6/2024; công bố kết quả thi vào 8h00 ngày 17/7/2024, xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19/7/2024.

Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Cùng với đó là ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức Kỳ thi.

Về công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc rà soát ma trận của 15 môn thi. Xây dựng và hoàn thiện đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 công bố ngày 22/3/2024. Đồng thời rà soát, biên tập, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để phục vụ công tác ra đề thi.

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm xuất ngẫu nhiên các tổ hợp câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi thi để thực hiện soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; các mẫu biểu của mỗi khâu được rà soát hoàn thiện; thực hiện phân định rõ trách nhiệm của những người tham gia Hội đồng ra đề thi.

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đã triển khai xây dựng các hệ thống, phần mềm và thống nhất sử dụng trên toàn quốc trong nhiều năm. Tháng 4/2024 Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức kiểm tra đánh giá, rà soát an ninh, an toàn phần mềm này trước khi triển khai và đưa vào sử dụng đúng phạm vi quy định.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tổ chức tập huấn về sử dụng các phần mềm. Các tình huống, vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi, quá trình sử dụng các hệ thống phần mềm trong những năm trước đây đều đã được các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT tổng hợp và hướng dẫn chi tiết cách thức xử lý đến các sở GD&ĐT tại Hội nghị tập huấn.

Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo quốc gia với Ban Chỉ đạo thi của 63 tỉnh/thành phố diễn ra vào ngày 20/6.

Năm nay, các sở GD&ĐT đã tổ chức cho thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 24/4 đến ngày 28/4 và đăng ký dự thi chính thức từ ngày 02/5/2024 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.071.393, tăng hơn 45.000 thí sinh so với Kỳ thi năm 2023. Toàn quốc có 2.323 điểm thi và 45.149 phòng thi. Có 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, bảo mật, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo đó, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra, kiểm tra. Bộ GD&ĐT cũng đã phân công, triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị thi tại các địa phương.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, kết quả bước đầu cho thấy các địa phương được kiểm tra đã sớm thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh với đầy đủ các thành phần theo quy định, huy động cả hệ thống chính trị, sở ban ngành của tỉnh vào cuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng thành viên của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, nhiều địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và huy động các sở ban hành và cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục như một số địa phương điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn; một số địa phương để xảy ra tình trạng duyệt hồ sơ thí sinh chậm so với lịch công tác; diễn biến thời tiết khí hậu ở các vùng miền dự báo còn biến động nhất là các địa phương vào thời điểm mùa mưa hay có địa phương lại vào thời điểm nắng nóng mùa hè.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia tiếp tục tổ chức các đoàn việc với các địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức thi, công tác coi thi và chấm thi. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia trực đường dây nóng đã công bố đến 63 tỉnh, thành phố, kết nối thường xuyên với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để phối hợp tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác truyền thông, thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các địa phương trong thời gian diễn ra Kỳ thi.