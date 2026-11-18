Trong tương lai, Việt Nam sẽ có thêm 1 siêu đô thị đa chức năng hoàn toàn mới.

Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người nghĩ ngay đến những bãi biển đẹp, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng phát triển. Được mệnh danh là một trong những "thành phố đáng sống" của Việt Nam, Đà Nẵng còn sở hữu nhiều công trình kiến trúc, khu đô thị hiện đại.

Đáng chú ý, ngay bên vịnh Đà Nẵng, một tổ hợp thương mại, dịch vụ với tổng diện tích sàn hơn 1 triệu m² được quy hoạch để hình thành các trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị cùng nhiều tiện ích khác.

Tổ hợp này nằm trong Khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay), dự án quy mô hơn 170 ha với tổng vốn đầu tư gần 54.788 tỷ đồng. Sau nhiều năm vướng mắc pháp lý và gián đoạn triển khai, dự án vừa chính thức tổ chức lễ tái khởi động vào ngày 17/11/2026.

Phối cảnh dự án (Ảnh Báo ĐT Chính phủ)

Hơn 1 triệu m² sàn thương mại, dịch vụ bên vịnh Đà Nẵng

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng, ngày 12/8/2026, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Trong đó, một trong những hạng mục đáng chú ý là nhóm công trình thương mại, dịch vụ với tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 1.036.000 m².

Con số hơn 1 triệu m² này không phải diện tích đất của một trung tâm thương mại đơn lẻ, mà là tổng diện tích sàn xây dựng của các công trình thương mại, dịch vụ được quy hoạch trong khu đô thị. Theo định hướng, dự án sẽ phát triển các trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị và những công trình phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Trong đó, hệ thống trung tâm thương mại được kỳ vọng bổ sung không gian mua sắm, tiêu dùng và các dịch vụ phục vụ cư dân. Các khách sạn sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách và khách đến Đà Nẵng công tác, trong khi trung tâm hội nghị có thể phục vụ hoạt động hội họp, tổ chức sự kiện và giao thương. Việc tích hợp nhiều chức năng trong cùng khu vực được kỳ vọng hình thành một không gian đô thị có hoạt động thương mại, dịch vụ đa dạng, thay vì chỉ tập trung phát triển nhà ở.

Không dừng lại ở đó, theo quy hoạch được công bố, dự án còn dành khoảng 12,02 ha, tương đương 120.200 m², để phát triển khu vui chơi và dịch vụ giải trí. Đây là một trong những hạng mục có khả năng tạo thêm không gian thư giãn, vui chơi cho người dân và bổ sung trải nghiệm cho khách du lịch khi đến thành phố biển.

Dự án được quy hoạch với các trung tâm thương mại, khu giải trí, mua sắm, công viên dành cho cả người dân và du khách (Ảnh Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Bên cạnh khu giải trí, Đa Phước còn được quy hoạch 14 công trình dịch vụ công cộng với tổng diện tích sàn khoảng 48.107 m². Hệ thống tiện ích của khu đô thị dự kiến bao gồm công viên, cảnh quan cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí của người dân.

Khi được hoàn thiện, sự kết hợp giữa trung tâm thương mại, khách sạn, hội nghị, công viên và khu vui chơi được kỳ vọng bổ sung các dịch vụ phục vụ đời sống, đồng thời tạo thêm lựa chọn lưu trú, mua sắm và giải trí cho du khách. Tuy nhiên, quy mô chi tiết và thời điểm vận hành từng công trình sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai thực tế.

Từng đình trệ gần một thập kỷ, chính thức tái khởi động trong tháng 11/2026

Dù sở hữu quy mô đầu tư lớn và vị trí ven vịnh, Khu đô thị quốc tế Đa Phước đã trải qua hành trình triển khai kéo dài với nhiều vướng mắc. Dự án có lịch sử từ những năm 2000, được phê duyệt đầu tư từ năm 2007 và trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch.

Ngày 31/3/2017, Thanh tra Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng thi công một số hạng mục thuộc dự án The Sunrise Bay do chưa hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường. Trong những năm tiếp theo, dự án tiếp tục đối mặt với các vấn đề pháp lý, đất đai và quá trình tháo gỡ kéo dài, khiến việc triển khai bị gián đoạn.

Sau gần 10 năm kể từ mốc tạm dừng thi công năm 2017, dự án đã ghi nhận bước ngoặt mới. Theo Báo Điện tử Chính phủ, sáng 17/11/2026, tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, lễ tái khởi động Khu đô thị quốc tế Đa Phước chính thức diễn ra. Trước đó, thành phố đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong tháng 8/2026, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các bước triển khai.

Dự án chính thức được tái khởi động (Ảnh Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết việc dự án chậm triển khai nhiều năm đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, nguồn lực đầu tư, cảnh quan đô thị và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Theo ông, việc tái khởi động Đa Phước là dấu mốc thể hiện quyết tâm xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai và cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án được tái triển khai từ quý III/2026 và chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028, tập trung vào nhà ở thấp tầng, kè biển và hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn hai hướng đến hoàn thành vào quý III/2032, tiếp tục phát triển nhà ở, trường học cùng các công trình dịch vụ công cộng.

Đến giai đoạn cuối, dự kiến hoàn thành trong quý II/2033, dự án sẽ triển khai các hạng mục như bệnh viện, công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn, trung tâm hội nghị và khu vui chơi giải trí. Đây cũng là mốc dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa toàn khu đô thị vào vận hành.