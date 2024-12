Hơn 1 thế kỷ trước, Warner Bros. từng thoát khỏi cảnh phá sản nhờ một chú chó

Warner Bros. là một trong những studio lớn nhất Hollywood nói riêng và thế giới nói, thuộc nhóm “Big Five” của làng điện ảnh, bên cạnh những tên tuổi như Disney, Universal Pictures (Comcast), Sony Pictures (Sony) và Paramount Pictures (ViacomCBS). Tuy nhiên, khi bắt đầu thành lập vào năm 1923, công ty này đã có sự khởi đầu không mấy thuận lợi và từng đứng bên bờ vực phá sản, trước khi được cứu giúp bởi một “người hùng 4 chân” mang tên Rin Tin Tin.

Những khó khăn trong giai đoạn đầu của Warner Bros. từng được miêu tả chi tiết trong cuốn sách This Was Hollywood của Carla Valderrama, phát hành năm 2020. Được dẫn dắt bởi nhà tiên phong trong lĩnh vực phim ảnh Jack Warner cùng những người anh em Harry, Albert và Sam, thế nhưng Warner Bros. đã phải chật trong một khoảng thời gian dài ngay sau khi mở studio tại đại lộ Sunset, với những khó khăn liên tục ập đến và đẩy studio này đến bên bờ vực phá sản.

Warner Bros. từng đứng bên bờ vực phá sản khi mới thành lập - Ảnh: Internet.

Theo Jack Warner cho biết, họ liên tục lâm vào cảnh túng thiếu về tài chính, không sở hữu bất cứ ngôi sao nào có sức hút, và cũng cực kỳ nghèo nàn về mặt ý tưởng kịch bản. Anh em nhà Warner khi đó đang gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ vượt quá khả năng chi trả, buộc họ phải thuê studio cũng như các thiết bị quay phim để duy trì công việc. Ngay khi mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức gần như không thể cứu vãn, nhà sản xuất Harry Rapf đã nảy ra một ý tưởng táo bạo giúp thay đổi vận mệnh của Warner Bros.: Đó chính là làm một bộ phim với nhân vật chính là một chú chó.

Rin Tin Tin là cái tên được anh em nhà Warner chọn mặt gửi vàng cho “canh bạc” cuối cùng của mình - dự án phim có tên Where the North Begins. Đồng hành với chú chó là người chủ Lee Duncan - “diễn viên” được Warner Bros. ký hợp đồng kéo dài 6 tháng với mức cát-xê 150 USD/tuần. Để tránh bị tuyên bố phá sản, studio này cũng hứa hẹn với ngân hàng rằng Where the North Begins sẽ là một bom tấn lớn, đồng thời cam kết sẽ chia cho họ 65% doanh thu từ bộ phim.

Và Rin Tin Tin đã đạt được thành công ngoài mong đợi của anh em nhà Warner khi không chỉ oanh tạc các phòng vé (441.000 USD doanh thu), mà còn chinh phục cả giới phê bình một cách xuất sắc. Warner Bros. thậm chí đã quyết định tiếp tục ký hợp đồng 5 năm với Rin Tin Tin và Lee Duncan ngay sau đó với mức thù lao 250 USD/tuần và 10% doanh thu từ những dự án phim mà họ tham gia - một khoản tiền rất lớn thời bấy giờ, đặc biệt là với một “diễn viên 4 chân”.

Bộ phim do chú chó Rin Tin Tin thủ vai chính đã giúp Warner Bros. thoát khỏi cảnh nợ nần và bắt đầu một chu kỳ thành công kéo dài đến tận ngày nay - Ảnh: Internet.

Darryl Zanuck, một trong những biên kịch nổi tiếng nhất Hollywood khi đó, đã được lựa chọn để xây dựng kịch bản cho dự án phim tiếp theo của Rin Tin Tin - Find Your Man, phát hành năm 1924. Tương tự như Where the North Begins, bộ phim này tiếp tục được gọi là “quả tên lửa phòng vé” nhờ doanh thu ấn tượng (326.000 USD), qua đó khẳng định vị thế siêu sao điện ảnh của Rin Tin Tin. Nhiều năm sau đó, chú chó này tiếp tục là gương mặt được anh em nhà Warner tin cậy trong các dự án phim lớn và thậm chí còn được xem là “nhà vô địch trong lòng người hâm mộ” tại lễ trao giải Oscars đầu tiên năm 1929.

Dẫu vậy, giai đoạn thành công của Rin Tin Tin cũng không kéo dài được lâu, đặc biệt là khi sáng kiến về phim có lời thoại (talkies) ra đời vào năm 1927. Chú chó này là ngôi sao lớn nhất trong những dự án điện ảnh không lời. Chính vì vậy, khi bộ phim có thoại đầu tiên, The Jazz Singer, ra mắt, danh tiếng và mức độ ảnh hưởng của Rin Tin Tin cũng bắt đầu lung lay. Siêu sao 4 chân tiếp tục tham gia một số dự án talkies của Warner Bros. trước khi bị studio này cắt hợp đồng vào tháng 12/1929 - chỉ 6 năm sau khi chú cứu họ thoát khỏi cảnh phá sản. Bất chấp việc Rin Tin Tin vẫn đang mang về lợi nhuận một cách ổn định (với cả dự án phim không lời và talkies), Warner Bros. vẫn rất cương quyết với quyết định của mình, bởi họ muốn hướng đến tương lai với xu hướng làm phim với nhiều hiệu ứng âm thanh cũng như có sự góp mặt của các diễn viên con người.

Sau khi rời khỏi Warner Bros., Rin Tin Tin tham gia một số dự án của Mascot Pictures cũng như góp mặt trong một chương trình radio. Tuy nhiên, ngày 10/8/1932, chú chó này đột ngột qua đời mà không rõ nguyên nhân tại nhà riêng của Duncan ở Los Angeles. Báo chí khi đó đã thêu dệt câu chuyện về sự ra đi của Rin Tin Tin với nhiều phiên bản khác nhau, nhưng không một ai dám chắc điều gì đã xảy ra. Cho đến tận bây giờ, chú chó German Shepherd này vẫn là một trong những diễn viên động vật nổi tiếng bậc nhất tại Hollywood và được kế nghiệp bởi “con cháu” của mình là Rin Tin Tin Jr. và Rin Tin Tin III.

Nguồn: ScreenRant