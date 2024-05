Home Credit gây tiếng vang với chiến dịch "Tết Ấm App"

Top 4 Bảng xếp hạng Younet Media

Theo thống kê của YouNet Media, trong gần 3 tháng Tết 2024 đã có hơn 130 chiến dịch Tết từ 20 ngành hàng khác nhau, tạo ra 20,6 triệu thảo luận trên mạng xã hội. Giữa hàng loạt những dự án được tung ra, chiến dịch "Tết Ấm App" của Home Credit gây được tiếng vang lớn khi là thương hiệu duy nhất ngành tài chính tiêu dùng có mặt trong top 4 BXH YMI 20 chiến dịch Tết 2024 nổi bật nhất trên mạng xã hội.

Theo đó, chiến dịch "Tết Ấm App" xuất sắc cán đích ở vị trí #4 BXH YMI các chiến dịch Tết 2024 nổi bật nhất trên MXH, thu hút hơn 930k thảo luận và hơn 210k người tham gia thảo luận.

Chiến dịch "Tết Ấm App" của Home Credit có mặt trong top 4 BXH YMI 20 chiến dịch Tết 2024 nổi bật nhất trên MXH

Mở đầu chiến dịch Tết là hành trình mang Tết ấm tới mọi nhà được lan tỏa trực tiếp bằng chuyến xe Home Love. Là hoạt động được Home Credit tổ chức thường niên từ năm 2021, chuyến xe Home Love đã mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em cũng như những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.



Nối tiếp hoạt động Home Love, MV "Tết Ấm App" chính thức được ra mắt. Không ủy mị, sướt mướt, MV tôn vinh thành quả lao động trong suốt một năm qua bằng những hình ảnh sống động và giai điệu vui tươi. Những nhân vật trong MV luôn nhiệt huyết, kiên trì với công việc để thực hiện được những mục tiêu trước thềm năm mới.

Thông điệp tích cực mà Home Credit lựa chọn cho MV và toàn bộ chiến dịch đến từ niềm tin rằng: "Mọi cá nhân đều xứng đáng tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong dịp Tết Nguyên Đán mà không cần bận tâm về chuyện tài chính".

Niềm vui của đội ngũ Home Credit với thành công của chiến dịch "Tết Ấm App".

Nắm bắt xu hướng xã hội và không ngừng khám phá những hướng đi mới là chìa khóa dẫn đến thành công của chiến dịch

Tết Nguyên Đán là một trong những dịp lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người Việt Nam. Nhưng Tết về cũng mang theo những nỗi lo phải sắm sửa cho tươm tất, áp lực từ sự kỳ vọng của người thân, hay áp lực tài chính mong có một cái Tết ấm no. Chính vì thế nhiều người quyết định "chạy trốn Tết" bỏ lại những sức ép trên.

Nắm bắt được tâm lý thực tế này của người tiêu dùng, Home Credit đã tiếp cận với câu hỏi: "Tết này bạn ấm chưa?". Đây là cách nói lóng gần gũi mà những người bạn, người thân vẫn thường hỏi nhau thay cho câu "cuối năm thưởng Tết có cao không", "sắm sửa đầy đủ rồi chứ",... Từ sự gần gũi dân dã ấy, tên chiến dịch "Tết Ấm App" đã ra đời xoay quanh hai thành tố chính: Tết Ấm - Tượng trưng cho việc hoàn thành tốt việc tài chính trong dịp Tết Nguyên Đán; Home App - Giải pháp tài chính tổng hợp được thiết kế để hỗ trợ bạn trong mùa Tết này.

"Tết Ấm App" tôn vinh sự chăm chỉ của những người lao động trong suốt một năm qua.( hình cắt từ MV)

Ngược dòng với những câu chuyện mủi lòng vốn đã quá quen thuộc, "Tết Ấm App" tôn vinh sự chăm chỉ của những người lao động trong suốt một năm qua. Home Credit cùng ứng dụng Home App đã và đang giúp những người lao động chăm chỉ ngoài kia thực hiện hóa những dự định trong Tết dễ dàng hơn, hạn chế những rào cản về tài chính.

Luôn tìm tòi những hướng đi mới đã yếu tố tiên quyết giúp các chiến dịch Tết của Home Credit bứt phá mạnh mẽ trong vòng 3 năm trở lại đây. Năm 2022, chiến dịch "Tết đủ là tết vui" lọt top 8 chiến dịch nổi bật nhất trên mạng xã hội mùa Tết. Sang năm 2023, "Tết tròn tết vui" xếp thứ 9 trong top chiến dịch nổi bật nhất trên mạng xã hội mùa Tết. Và đến năm 2024, "Tết Ấm App" đã bứt phá tới năm bậc, nằm trong top 4 các chiến dịch nổi bật nhất trên mạng xã hội mùa Tết. Một thành quả xứng đáng dành cho đội ngũ phụ trách thương hiệu và sáng tạo của Home Credit sau hành trình nghiên cứu tỉ mỉ để ra đời những nội dung chỉn chu, chạm đúng tâm lý người tiêu dùng.

Ngoài giải thưởng top 4 chiến dịch Tết năm 2024, chiến dịch Tết Ấm App của Home Credit còn ghi tên mình qua các giải thưởng nổi bật như: Top 2 TVC Tết nổi bật theo Reputa thống kê; Top 3 chiến dịch Tết nổi bật được Kompa thống kê.

Thông điệp đơn giản, nhưng sáng tạo và tích cực của Home Credit đã giúp chiến dịch lan tỏa mạnh mẽ và xuất hiện trên hai tạp chí quốc tế uy tín tại châu Á là Campaign Brief Asian và Branding in Asian.