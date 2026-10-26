Hôm qua - 25/10, ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ một máy bay đặc biệt lần đầu tiên hạ cánh xuống Gia Lai

Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh chuyến bay đặc biệt này.

Ngày 25/10, chuyến bay mang số hiệu QH9585 của Bamboo Airways đưa 183 hành khách quốc tế từ Ma Cao (Trung Quốc) hạ cánh xuống sân bay Phù Cát, đánh dấu lần đầu tiên có đường bay thẳng quốc tế kết nối Ma Cao với Quy Nhơn.

Thông tin được ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Bamboo Airways, chia sẻ trên trang cá nhân. Theo ông, chuyến bay mở ra cơ hội để du khách quốc tế khám phá những cảnh quan đa dạng của Gia Lai, từ biển xanh, cát trắng ở Quy Nhơn đến các di tích Chăm cổ, cao nguyên Pleiku với những rừng thông và Biển Hồ, cùng không gian văn hóa đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên.

Chuyến bay thẳng đặc biệt đưa 183 hành khách quốc tế đầu tiên từ Ma Cao (Trung Quốc) đến Quy Nhơn của Bamboo Airways

Ông Quyết cho biết, hạ tầng hàng không đã được Gia Lai đầu tư, nâng cấp trong thời gian qua với tổng vốn hàng nghìn tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển các đường bay. Trong đó, nhà ga T2 sân bay Phù Cát được cải tạo để phục vụ khách quốc tế. Đường băng số 2, được xây mới song song với đường băng hiện hữu, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 29/10, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787.

“Chúng tôi tin những chuyến bay như hôm nay sẽ ngày càng nhiều hơn. Để du khách có thêm lựa chọn, người dân địa phương có thêm cơ hội làm ăn, và những vẻ đẹp quyến rũ của Gia Lai, Quy Nhơn ngày càng được thế giới biết đến rộng rãi”, ông Quyết viết.

Theo dữ liệu trên trang theo dõi đội bay Planespotters, tính đến ngày 24/10, Bamboo Airways được ghi nhận còn một máy bay đang khai thác, thuộc dòng Airbus A321.

Thời gian qua, hãng thông báo khai thác một số đường bay như Đà Nẵng - Ma Cao, Ma Cao - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Hà Nội, Hà Nội - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Hà Nội.

Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong tháng 9/2026, Bamboo Airways khai thác 38 chuyến bay đi, trong đó tỷ lệ đúng giờ là 86,5%, và 65 chuyến bay đến, tỷ lệ đúng giờ đạt trên 90%. Tháng 8, hãng khai thác khoảng 87 chuyến, trong khi con số này tháng 6/2026 là 725 chuyến.

Chương trình kích cầu gây chú ý của Bamboo Airways

Cũng trong ngày 25/10, chương trình kích cầu kết hợp vé máy bay với dịch vụ nghỉ dưỡng tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort của Bamboo Airways chính thức khép lại sau hai tháng triển khai. Theo chương trình, hành khách mua vé khứ hồi chặng Hà Nội - Quy Nhơn, khởi hành vào thứ Sáu và trở về vào Chủ nhật hằng tuần, được tặng 2 đêm nghỉ tại quần thể nghỉ dưỡng này. Ưu đãi áp dụng cho các hành trình khởi hành và lưu trú trong giai đoạn từ ngày 21/8 đến 25/10/2026.



