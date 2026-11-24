Ở độ cao khoảng 10.000 mét, không gian khoang khách trên chuyến bay VN210 từ TP.HCM đến Hà Nội trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hóa Việt.

Chiều hôm qua (23/11), Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đặc biệt mang chủ đề "Văn hóa Di sản" trên hành trình từ TP HCM đến Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động của hãng nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đầu tiên, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tới hành khách trong nước và quốc tế.

Trên chuyến bay mang số hiệu VN210, hành khách bất ngờ trước sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Nữ ca sĩ trình diễn hai ca khúc "Việt Nam tinh hoa" và "Rạng ngời Văn hóa Việt Nam" với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc thể hiện ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” và “Rạng ngời Văn hóa Việt Nam”, góp thêm những giai điệu giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trên chuyến bay “Văn hóa Di sản”. (Ảnh: VNA)

Cùng với các tiết mục âm nhạc, hành khách còn được chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế La Sen Vũ. Thay vì xuất hiện trên sân khấu thông thường, những thiết kế áo dài được trình diễn ngay trong khoang hành khách.

Bộ sưu tập áo dài “Sắc Sen Mây Ngàn” của nhà thiết kế La Sen Vũ kết hợp họa tiết truyền thống với đường nét cách điệu hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp trang phục Việt. (Ảnh: VNA)

Dịp này, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng dành tặng hành khách những món quà mang dấu ấn văn hóa dân tộc.

Chuyến bay ngày 23/11 nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của Vietnam Airlines. Trước đó, từ ngày 18 đến 24/11, hãng phối hợp tổ chức sự kiện "Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Đưa văn hóa truyền thống vào trải nghiệm hàng không là hướng đi được Vietnam Airlines triển khai trong nhiều năm qua. Ngoài áo dài của đội ngũ nữ tiếp viên, hãng còn giới thiệu bản sắc Việt thông qua ẩm thực, các ấn phẩm và nội dung giải trí trên máy bay.

Năm 2025, Vietnam Airlines ra mắt phim hướng dẫn an toàn bay mang tên "Chuyến bay nở hoa", khai thác chất liệu văn hóa từ các làng nghề truyền thống như tranh Đông Hồ, hoa giấy Thanh Tiên, mây tre đan Tân Uyên, tranh thêu Quất Động và đèn lồng Hội An.

Thông qua mạng đường bay nội địa và quốc tế, hãng hướng tới việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành một phần trong trải nghiệm của hành khách, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.