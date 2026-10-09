Hôm qua - 8/10, một máy bay đặc biệt dài gần 15 m, sải cánh 8,4 m, cất cánh tại láng giềng Việt Nam: Quốc vương Rama X đích thân tặng hoa phi công

Chuyến bay đặc biệt được thực hiện bởi 1 phi công cũng đặc biệt không kém vừa diễn ra vào hôm qua, 8/10.

Theo thông tin từ Cơ quan Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan (PRD), ngày 8/10/2026, Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) đã đích thân đến Căn cứ Không quân số 7 tại huyện Phun Phin, tỉnh Surat Thani để chứng kiến chuyến bay đặc biệt trên tiêm kích JAS 39C Gripen. Đáng chú ý, người trực tiếp điều khiển chiếc máy bay một chỗ ngồi này chính là Hoàng hậu Thái Lan Suthida.

Theo Thai PBS, Quốc vương có mặt tại căn cứ lúc 10h06, cùng các sĩ quan cấp cao của Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) theo dõi hoạt động huấn luyện. Sau khi nghe thuyết trình về kế hoạch bay, Hoàng hậu Suthida trực tiếp kiểm tra chiếc tiêm kích, đưa máy bay ra đường băng số 22 và thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên trên dòng JAS 39C.

Chuyên trang hàng không AeroTime cho biết chuyến bay kéo dài 41 phút và được hoàn thành theo kế hoạch. Ngay sau khi Hoàng hậu hạ cánh, Quốc vương Rama X đã trao bó hoa chúc mừng, đồng thời gắn phù hiệu Golden Gripen Order Patch lên tay áo trái của bà. Đây là phù hiệu danh dự do tổ chức Gripen Order của Thụy Điển trao tặng, ghi nhận việc Hoàng hậu đã trực tiếp điều khiển tiêm kích Gripen.

Ảnh Nation Thailand

Tiêm kích dài gần 15 m, tốc độ gấp đôi âm thanh có gì đặc biệt?

Chiếc máy bay xuất hiện trong sự kiện là JAS 39C Gripen, dòng tiêm kích đa nhiệm do tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển phát triển. Máy bay được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Theo tài liệu kỹ thuật được Saab công bố, Gripen C dài 14,9 m, sải cánh 8,4 m, khối lượng cất cánh tối đa khoảng 14 tấn. Máy bay trang bị một động cơ phản lực với lực đẩy tối đa 80,5 kN, có thể đạt tốc độ Mach 2 ở độ cao lớn, tương đương gấp đôi tốc độ âm thanh.

Đáng chú ý, dòng này có tầm bay chuyển sân khoảng 3.000 km, tức quãng đường máy bay có thể di chuyển giữa các căn cứ trong điều kiện phù hợp. Đây cũng là thông số thiết kế, không phải quãng đường Hoàng hậu Suthida đã bay trong sự kiện ngày 8/10.

Một ưu điểm khác của Gripen C là khả năng khai thác tại các đường băng ngắn. Theo Saab, máy bay có quãng đường chạy đà cất cánh tối thiểu khoảng 400 m và có thể hoạt động trên những đường băng được chuẩn bị với chiều dài khoảng 800 m. Thiết kế cánh tam giác kết hợp cánh mũi cũng giúp dòng tiêm kích này có khả năng cơ động cao.

Ảnh Nation Thailand

Đặc biệt, JAS 39C chỉ có một ghế dành cho phi công, khác với phiên bản JAS 39D hai chỗ ngồi thường được sử dụng trong huấn luyện. Điều này đồng nghĩa trong chuyến bay ngày 8/10, Hoàng hậu Suthida phải trực tiếp thực hiện toàn bộ thao tác điều khiển mà không có giáo viên bay ngồi cùng.

Người cầm lái từng làm tiếp viên hàng không, sở hữu hơn 1.188 giờ bay

Theo hồ sơ được Cơ quan Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan công bố, Hoàng hậu Suthida sinh ngày 3/6/1978 tại Hat Yai, tỉnh Songkhla. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông tại Đại học Assumption ở Bangkok.

Trước khi trở thành Hoàng hậu, bà từng làm tiếp viên hàng không cho hãng JALways trong giai đoạn 2000–2003, sau đó chuyển sang Thai Airways International từ năm 2003 đến năm 2008. Bà kết hôn với Quốc vương Rama X và được phong Hoàng hậu Thái Lan vào tháng 5/2019.

Ít ai biết rằng, hành trình trở thành phi công của bà đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Theo hồ sơ tiểu sử được đăng tải trên website của Cục Kỹ thuật Hàng không thuộc RTAF, tháng 12/2010, bà hoàn thành chương trình huấn luyện hàng không dân dụng của Không quân Hoàng gia Thái Lan trên máy bay Cessna T-41.

Đến tháng 1/2011, bà tiếp tục hoàn thành khóa đào tạo phi công máy bay cánh cố định của Lục quân Thái Lan. Năm 2012, bà được huấn luyện trên các dòng máy bay CT-4E Airtrainer và Pilatus PC-9.

Hoàng hậu rạng rỡ sau khi hoàn thành chuyến bay, Quốc vương Thái Lan đích thân tặng hoa bà

Không dừng lại ở đó, Hoàng hậu còn sang Đức học lái máy bay, đạt giấy phép phi công tư nhân, giấy phép phi công thương mại và năng định loại Boeing 737. Bà cũng hoàn thành phần lý thuyết của chương trình phi công vận tải hàng không, sau đó được Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp giấy phép phi công vận tải hàng không.

Theo số liệu được Thai PBS công bố ngày 9/10, Hoàng hậu Suthida có tổng cộng 1.188,48 giờ bay trên nhiều loại máy bay, trong đó có hơn 480 giờ trên Boeing 737-400 và Boeing 737-800.

Trước khi tự lái Gripen, bà từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò cơ phó bên cạnh Quốc vương Rama X trong các chuyến công du bằng chuyên cơ hoàng gia. Một trong những chuyến bay đáng chú ý là hành trình đến Bhutan vào tháng 4/2025, khi Quốc vương trực tiếp điều khiển máy bay với Hoàng hậu ở vị trí cơ phó để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Paro, nơi nổi tiếng có địa hình núi cao và điều kiện tiếp cận phức tạp.

Theo thông tin từ phía Thái Lan, việc hoàn thành chuyến bay đơn đã đưa Hoàng hậu Suthida trở thành nữ phi công Gripen đầu tiên của quốc gia này. Bà đồng thời được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức danh dự Gripen Order.