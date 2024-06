Trước đó, chiều 3/6, Quốc hội họp riêng về việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đây là lần thứ 2 Quốc hội quyết định điều chỉnh chương trình kỳ họp.

Lần thứ nhất, Quốc hội điều chỉnh chương trình vào chiều 21/5, thống nhất bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm.

Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước sáng 22/5. Cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm.

Sau đó, Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.