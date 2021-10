Hôm nay người Sài Gòn đã được đi xe buýt trở lại nhưng trên xe chỉ... 1,2 người: 'Mấy tháng qua ở nhà buồn chán lắm, được đi làm lại là vui rồi'

Sáng ngày 25/10, 8 tuyến xe buýt đầu tiên được hoạt động trở lại tại khu vực nội thành ở TP.HCM sau thời gian dài tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, 8 tuyến xe buýt hoạt động gồm: số 14 (Bến xe Miền Đông - Bến xe Miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe An Sương), số 29 (phà Cát Lái - Chợ Thủ Đức), số 141 (Khu du lịch BCR - Khu chế xuất Linh Trung 2), số 65 (Bến Thành - Bến xe An Sương), số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược).

Xe buýt tuyến số 14 đậu tại bến xe Miền Đông sau khi vừa trả khách

Ghi nhận trong ngày đầu hoạt động trở lại, các tuyết xe buýt đều chưa có nhiều khách. Mỗi chuyến xe chỉ từ 2-3 khách ngồi giãn cách, có chuyến chỉ 1 khách đi xuyên suốt hành trình.

Bà Đinh Thị Thuý Việt (69 tuổi), một trong những hành khách đầu tiên khi xe buýt nội thành hoạt động trở lại cho biết đã dậy sớm đón xe để đi khám bệnh.

Vừa xuống xe buýt tại bến xe Miền Đông, bà Việt vui vẻ chia sẻ: "Lần đầu được đi xe buýt trở lại sau nhiều tháng tôi vui lắm. Sáng nay tôi dậy sớm đón xe buýt tuyến số 14 từ bến xe Miền Đông đến trạm Lý Thái Tổ - Hồ Thị Kỷ, sau đó đón xe ôm đi bệnh viện Nguyễn Trãi. Khám bệnh xong, tôi đi xe ôm ra trạm xe buýt Nguyễn Thị Minh Khai (gần vòng xoay Lý Thái Tổ) và đón xe buýt về đến đến đây".

Theo bà Việt, hành khách đi xe buýt cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như tiêm vaccine 2 mũi, khai báo ý tế trước khi lên xe.

Bà Việt rất vui khi được đi xe buýt trở lại. Bà đã chọn xe buýt để đi khám bệnh

"Nói chung tôi thấy việc xe buýt đón khách trở lại cũng bài bản lắm, hành khách đáp ứng đầy đủ các điều kiện mới được lên xe. Trong ngày đầu tôi thấy khách chưa đông như lúc trước dịch, chỉ có vài hành khách và ngồi giãn cách nhưng có sự thoải mái", bà Việt chia sẻ.

Đang cặm cụi kiểm tra lại bình ắc quy của xe buýt sau khi đến bến xe, ông Trần Văn Phúc (50 tuổi, tài xế xe buýt tuyến số 14) cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên được lái xe buýt đón khách trở lại sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh nên anh rất phấn khởi. Khi vừa trả khách tại bến xe Miền Đông, anh vội kiểm tra lại máy móc của xe sau 3 chuyến hành trình dài từ bến này đến bến xe Miền Tây.

Tài xế Phúc kiểm tra lại bình ắc quy xe buýt trước khi tiếp tục hành trình

"Tôi sợ để nhiều tháng không chạy, xe hoạt động không ổn định nên phải kiểm tra lại. Nhiều tháng qua không được lái xe khiến cuộc sống khá khó khăn, có nhiều lúc ăn mì gói để cầm cự qua ngày. Anh em tài xế xe buýt có người thì thuê phòng trọ sống, có người thì sống tại xe buýt luôn, cuộc sống khá khó khăn vì dịch bệnh. Được lái xe trở lại tôi thấy vui và phấn khởi lắm, ở nhà thì sợ đổ bệnh nên được chạy lại thì mừng lắm", ông Phúc chia sẻ.

Theo ông Phúc, trong ngày đầu chạy lại khách vẫn vắng, có chuyến chỉ 1 hành khách đi. Tuy nhiên hành khách rất phấn khởi vì được đi xe buýt. Khách chủ yếu là người lớn tuổi, nhưng thỉnh thoảng cũng có người trẻ.

"Ngày đầu chạy lại vắng khách lắm, có chuyến chỉ 1 hành khách, xe buýt chạy lại giống như để người ta biết xe buýt có chạy lại vậy đó. Tôi không biết sao nữa vì Sài Gòn vẫn còn dịch bệnh nên phải thật cẩn thận, thường xuyên khử khuẩn, nhắc nhở khách tuân thủ quy định phòng chống dịch", ông Phúc chia sẻ.

Sau khi kiểm tra lại bình ắc quy, tài xế Phúc tranh thủ dùng bữa sáng trước khi tiếp tục hành trình

Tài xế Phúc chia sẻ được làm việc trở lại rất vui mừng

Ông Phúc cho biết thêm, tài xế và tiếp viên kiểm soát vé khi hoạt động lại là người đã tiêm 2 mũi vaccine và 3 ngày test Covid-19/lần để đảm bảo phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay, ông chạy 10 chuyến xe buýt.

Cùng tâm trạng phấn khởi như ông Phúc, chị Hồ Thị Thuý Anh (tiếp viên xe buýt) chia sẻ: "Mấy tháng qua ở nhà buồn chán lắm, được đi làm lại thấy vui thoải mái. Dịch bệnh khiến cuộc sống tôi gặp chút khó khăn nhưng vẫn cầm cự được. Trước khi xe lăn bánh, tôi và tài xế phải lau chùi dọn dẹp xe cho sạch sẽ và khử khuẩn toàn bộ để đảm bảo phòng chống dịch".

Tài xế xe buýt tranh thủ phun khử khuẩn bên trong xe trước khi tiếp tục hành trình

Chị Thuý Anh làm tiếp viên xe buýt được hơn 1 năm rồi và đây là lần đầu thì chị xe buýt vắng khách đến vậy khi hoạt động trở lại. Chị Thuý Anh hy vọng trong những ngày tới khách sẽ đi xe buýt nhiều hơn.

Trong khi đó, tại bến xe buýt Công viên 23/9 (quận 1), 2 tuyến xe buýt 65 và 20 cũng đã hoạt động, nhưng vẫn trong tình trạng vắng khách. Khách đến bến xe này để đi xe buýt chỉ 1-2 người.

Bên cạnh đó, trạm xe buýt Bến Thành cũng rơi vào tình trạng trống vắng, không có khách ngồi chờ xe buýt. Sau khi xuất bến 23/9, tuyến 65 có vòng qua trạm Bến Thành để đón khách nhưng không có hành khách nào tại đây.

Ông Lê Hoàn - Phó giám đốc Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm xe buýt) cho biết hiện tại đơn vị đang tiếp tục xây dựng kế hoạch để trình Sở GTVT TP.HCM xem xét cho thêm một số tuyến xe buýt hoạt động trở lại.

Theo Lãnh đạo Trung tâm xe buýt, trước khi đề xuất mở lại những tuyến xe buýt, đơn vị đã rà soát, đánh giá nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời, kiểm tra công tác chấp hành đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp.

Tiếp viên xe buýt Thuý Anh chia sẻ được làm việc trở lại nên tâm trạng thoải mái hơn

Khách đón xe buýt tại bến xe Miền Đông vẫn còn vắng

Bến xe buýt tại công viên 23/9 (quận 1) cũng rất vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

Trạm xe buýt Bến Thạnh cũng rất vắng khách trong ngày xe buýt hoạt động trở lại ở trung tâm TP.HCM

Tuyến xe buýt số 65 đón được vài người khách trong suốt hành tình từ bến xe Sài Gòn về bến xe An Sương

Xe buýt len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc trong ngày đầu hoạt động trở lại ở trung tâm TP.HCM