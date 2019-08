Hôm nay mưa lớn xuất hiện ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày và đêm nay (20/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Thủ đo Hà Nội ngày và đêm nay (20/8), có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết Thứ Sáu (23/8).

Nhờ mưa dông, các tỉnh Bắc Trung Bộ chấm dứt nắng nóng gay gắt trong khi đó các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16giờ. Nắng nóng ở khu vực này dự báo có kéo dài 5-6 ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, hôm nay (20/8), chỉ số tia UV cực trị ở Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Bộ ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ vành rộng và đeo kính râm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng quá lâu.