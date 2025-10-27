Hôm nay, một nhà vàng lớn tại Hà Nội thông báo: Khách hàng phải chờ 5 ngày mới được mua nhẫn tròn trơn lần tiếp theo

Sáng 27/10, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội thông báo áp dụng quy định giới hạn tần suất giao dịch đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long. Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được thực hiện giao dịch mua cách nhau tối thiểu 5 ngày/lần.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng cho biết, hiện chưa có thông tin mở bán trở lại đối với sản phẩm vàng miếng và nhẫn tròn trơn. Trước đó, Bảo Tín Minh Châu từng áp dụng quy định thời gian giãn cách giữa hai lần mua là 3 ngày.

Trong nhiều tuần gần đây, tình trạng khách xếp hàng chờ mua vàng tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác ở Hà Nội diễn ra thường xuyên, đặc biệt khi giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh và nhiều lần lập đỉnh mới. Các cửa hàng ghi nhận lượng khách đến giao dịch cao gấp nhiều lần so với bình thường, tập trung vào các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng trang sức tích trữ.

Theo các chuyên gia, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) là nguyên nhân chính khiến nhiều người đổ xô mua vàng trong giai đoạn vừa qua, với kỳ vọng giá còn tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, thói quen tích trữ vàng như một "tài sản an toàn" của người Việt cũng góp phần duy trì sức cầu ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và dòng tiền đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn.

Sau nhiều phiên tăng nóng, giá vàng trong nước đã có dấu hiệu điều chỉnh. Khảo sát sáng nay ngày 27/10 cho thấy, các thương hiệu lớn đồng loạt giảm từ 300.000 – 700.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 500.000 đồng/lượng so với phiên trước và thấp hơn khoảng 8 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh từng ghi nhận là 157 - 160,5 triệu đồng/lượng.

DOJI hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC giao dịch quanh 145,8 - 148,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC cũng phổ biến niêm yết quanh mức 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra song song với xu hướng điều chỉnh của thị trường thế giới, khi giá vàng đang giao ngay lùi về quanh 4.075 USD/ounce sau chuỗi tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng, sau giai đoạn tăng liên tục do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, thị trường vàng đang bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn để thiết lập mặt bằng giá mới.

Giới phân tích khuyến nghị, trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường, nhà đầu tư nên thận trọng và tránh mua theo tâm lý đám đông. Nếu mục tiêu là tích trữ dài hạn, có thể chờ thời điểm giá ổn định hơn để tối ưu chi phí; còn với nhà đầu tư ngắn hạn, rủi ro "mua đỉnh" hiện rất lớn khi giá vàng trong nước vẫn đang ở vùng cao và chênh lệch đáng kể so với giá thế giới.