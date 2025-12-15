Hôm nay, máy bay lớn nhất Việt Nam "xông đất" sân bay Long Thành, cột mốc quan trọng chính thức bắt đầu

Ngày 15/12, Dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã chính thức bước vào một trong những cột mốc quan trọng nhất: thực hiện chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm đầu tiên. Sự kiện này không chỉ đánh dấu việc cơ sở hạ tầng khu bay đã sẵn sàng mà còn là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi sân bay đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12 tới.

Theo kế hoạch dự kiến, chiều nay, sân bay Long Thành sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm. Máy bay được sử dụng là một tàu bay code E - chiếc Boeing 787 – hiện là một trong những tàu bay lớn nhất thuộc sở hữu của Việt Nam. Chuyến bay này do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đáp xuống sân bay Long Thành, và sau đó quay trở về Tân Sơn Nhất. Đây là chuyến bay chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách hay hàng hóa , nhằm kiểm tra tổng thể sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng và các quy trình khai thác.

Đường cất hạ cánh số 1 sáng đèn chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật tại Cảng HKQT Long Thành. Nguồn ảnh:Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện cấp tốc

Sự kiện chuyến bay kỹ thuật diễn ra sau một quá trình chuẩn bị ráo riết và đồng bộ. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư, đã dồn mọi nguồn lực để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12 và đưa vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Về hạ tầng giao thông, ACV đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật hai tuyến đường kết nối T1 và T2 từ ngày 2/9, đảm bảo kết nối thông suốt qua trục chính vào khu vực nhà ga trước ngày 19/12. Đặc biệt, khu bay giai đoạn 1, bao gồm đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, và sân đỗ tàu bay, đã hoàn tất, đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). ACV cũng đã tiến hành đo sức chịu tải, khẳng định hệ thống sân đường đủ điều kiện khai thác cho tàu bay lớn nhất theo thiết kế.

Về hệ thống bay, công tác bay hiệu chuẩn đã được thực hiện từ ngày 26/9 đến 2/10, qua đó cho thấy sân bay Long Thành đủ điều kiện tiếp nhận các chuyến bay. Hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác (ILS/DME) và hệ thống đèn hiệu chiếu sáng (AGL) đã được đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Cảng HKQT Long Thành. Nguồn ảnh: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Quản lý không lưu sẵn sàng

Đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động bay an toàn, Tổng công ty Quản lý bay miền Nam (VATM) cũng đã hoàn thành việc xây dựng đài kiểm soát không lưu cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại như radar sơ cấp, thứ cấp PSR/SSR; đài dẫn đường DVOR/DME; và hệ thống thiết bị đài kiểm soát không lưu ADS-B.

Đáng chú ý, VATM đã hoàn thành việc xây dựng phương thức bay và phương án khai thác tối ưu cho khu vực Tân Sơn Nhất - Long Thành , thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc điều phối luồng không lưu giữa hai sân bay trọng điểm này. Công tác nhân sự cũng được đảm bảo bằng việc điều động và đào tạo nhân sự từ các sân bay khác, xây dựng chương trình đào tạo tại chỗ và mô hình giả lập.

Chuyến bay chính thức vào 19/12

Sau chuyến bay kỹ thuật thành công hôm nay, sự kiện được mong chờ nhất là chuyến bay chính thức đầu tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 19/12.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ đón ba tàu bay từ ba hãng hàng không khác nhau. Các tàu bay này sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), lần lượt hạ cánh tại Long Thành, và sau đó quay trở lại Nội Bài, mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho ngành hàng không và kinh tế khu vực phía Nam.

Với sự đồng bộ giữa hạ tầng khu bay, hệ thống quản lý không lưu và công trình nhà ga hành khách mang biểu tượng hoa sen cách điệu, "siêu sân bay" Long Thành đang ở trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới của ngành hàng không Việt Nam.