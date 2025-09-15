Hôm nay là ngày cuối cùng để ngắm trực tiếp pháo phòng không tự hành ZSU 23-4 của QĐND Việt Nam

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" đang là sự kiện tâm điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm đã ghi nhận rất đông khách tham quan. Trong nhiều ngày, lượng người quá tải dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là vào cuối tuần.

Tính đến hết ngày 13/9 đã có gần 8,6 triệu lượt khách đến tham quan và trải nghiệm Triển lãm. Dự kiến khi kết thúc, Triển lãm sẽ đạt số lượng kỷ lục là 10 triệu khách sau 19 ngày mở cửa.

Triển lãm sẽ dừng mở cửa đón khách từ 16h ngày 15/9 và lễ bế mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày tại sân Bắc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng người dân có cơ hội chiêm ngưỡng gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm - một trong những gian trưng bày thu hút đông đảo người dân nhất.

Gian trưng bày với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Trong đó, tổ hợp pháo phòng không (PPK) tự hành ZSU 23-4 cải tiến đã gây ấn tượng lớn với nhiều người dân.

Pháo phòng không tự hành ZSU 23-4 tại Triển lãm. Ảnh: Báo Văn Hóa

Pháo phòng không tự hành ZSU 23-4 cải tiến có gì?

Theo giới thiệu tại Triển lãm, Tổ hợp PPK tự hành ZSU 23-4 được Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, cải tiến từ hệ thống điều khiển hỏa lực sử dụng khí tài quang điện tử do Liên Xô sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước.

ZSU 23-4 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến cùng tổ hợp quang – điện tử hiện đại, cho phép phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 20 km và bám sát tự động ở khoảng cách 18 km. Nhờ đó, khí tài này có thể theo dõi chính xác và kịp thời nhiều loại mục tiêu khác nhau, kể cả trong điều kiện chiến trường khắc nghiệt.

Cận cảnh thông số kỹ thuật ấn tượng của ZSU 23-4. Ảnh: Thái Hà

Về hỏa lực, tổ hợp có cơ số đạn pháo 23mm lên đến 2.000 viên và 4 quả tên lửa đối không. Pháo có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi 2.500 m, độ cao 1.500 m, trong khi tên lửa có thể tấn công ở cự ly 5.500 m và độ cao 3.500 m. Tốc độ mục tiêu tối đa có thể bị đánh chặn đạt tới 450 m/s, tương đương vận tốc của nhiều loại máy bay phản lực hiện đại.

Đặc biệt, ngoài khả năng phòng không, ZSU 23-4 còn có thể tiêu diệt mục tiêu mặt đất và mặt nước ở khoảng cách 2.000 m, tăng thêm tính đa nhiệm trong chiến đấu.

Tính cơ động cũng là điểm mạnh của tổ hợp. Với tốc độ tối đa 50 km/h trên đường nhựa và 30 km/h trên đường đất, ZSU 23-4 có thể di chuyển linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình. Tầm hoạt động 450 km khi di chuyển trên đường nhựa và 300 km khi đi trên đường đất cho phép khí tài duy trì tác chiến trong thời gian dài. Tổ hợp được vận hành bởi kíp chiến đấu gồm 6 người, đảm bảo khả năng triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Xe chiến đấu có trọng lượng 19 tấn, với chiều dài 6,535 m, chiều rộng 3,125 m. Chiều cao hành quân đạt 2,576 m và chiều cao chiến đấu là 3,572 m. Kích thước này vừa đảm bảo sự ổn định, vừa thuận lợi cho việc triển khai và che giấu trong địa hình phức tạp.

Sự xuất hiện của ZSU 23-4 cải tiến đã tạo thêm một “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ vùng trời. Với khả năng phát hiện xa, hỏa lực mạnh mẽ và tính cơ động cao, khí tài này đã và đang trở thành một trong những vũ khí phòng không tầm thấp hiệu quả nhất trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam.