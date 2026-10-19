Hôm nay - 19/10, một siêu máy bay sải cánh hơn 63 m, có tới 4 động cơ Rolls-Royce, từng là máy bay chở khách dài nhất thế giới, chính thức dừng hoạt động

Máy bay thân rộng với kích thước đồ sộ chính thức dừng hoạt động chở khách sau ngày hôm nay - 19/10.

Ngày 19/10/2026 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử hàng không thế giới khi hãng hàng không Lufthansa của Đức chính thức khép lại hoạt động khai thác chở khách thường lệ bằng dòng máy bay Airbus A340-600. Đây là một trong những mẫu máy bay thân rộng nổi tiếng với kích thước đồ sộ, từng phục vụ hàng triệu hành khách trên các đường bay quốc tế.

Theo chuyên trang hàng không DJ's Aviation, chuyến bay cuối cùng theo lịch trình mang số hiệu LH419, khởi hành từ sân bay quốc tế Washington Dulles (Mỹ) lúc 17h55 ngày 18/10 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Frankfurt (Đức) lúc 7h55 ngày 19/10 theo giờ địa phương.

Chiếc máy bay đảm nhận hành trình đặc biệt này mang số đăng ký D-AIHW, được Lufthansa tiếp nhận từ tháng 12/2008. Như vậy, tại thời điểm thực hiện chuyến bay cuối cùng, máy bay đã có tuổi đời gần 18 năm.

Ảnh DJ's Aviation

Lufthansa bắt đầu khai thác Airbus A340-600 từ năm 2003. Trong giai đoạn phát triển mạnh, hãng từng sở hữu đội bay gồm 24 chiếc thuộc dòng này, phục vụ nhiều hành trình dài kết nối châu Âu với các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, số lượng A340-600 của Lufthansa liên tục thu hẹp trong những năm gần đây. Đến tháng 10/2026, đội bay chỉ còn 4 chiếc, mang số đăng ký D-AIHW, D-AIHX, D-AIHY và D-AIHZ. Việc đưa những chiếc máy bay cuối cùng ra khỏi khai thác khép lại gần 23 năm gắn bó giữa Lufthansa và dòng A340-600.

Dài hơn cả Airbus A380, sở hữu 4 động cơ Rolls-Royce và thiết kế đặc biệt

Airbus A340-600 từng gây chú ý ngay từ khi ra mắt nhờ kích thước vượt trội. Theo thông tin kỹ thuật được Lufthansa Group công bố, máy bay có chiều dài 75,27 m, sải cánh 63,45 m và chiều cao 17,29 m.

Đáng chú ý, chiều dài của A340-600 thậm chí vượt qua Airbus A380, mẫu máy bay chở khách hai tầng lớn nhất thế giới, vốn dài khoảng 72,7 m. Trong nhiều năm, A340-600 từng giữ danh hiệu máy bay chở khách dài nhất thế giới trước khi bị Boeing 747-8 vượt qua.

Không chỉ sở hữu thân máy bay dài nổi bật, A340-600 còn được trang bị tới 4 động cơ phản lực Rolls-Royce Trent 556, với hai động cơ bố trí dưới mỗi cánh. Theo nhà sản xuất Rolls-Royce, phiên bản Trent 500 sử dụng trên A340-600 có lực đẩy khoảng 56.000 pound-force cho mỗi động cơ.

Cấu hình 4 động cơ từng là một lợi thế đáng kể đối với những hành trình bay dài qua đại dương. Đây cũng là đặc điểm khiến A340-600 dễ dàng được nhận ra giữa những dòng máy bay thân rộng hiện đại, phần lớn sử dụng hai động cơ.

Theo Lufthansa Group, A340-600 đạt tốc độ hành trình khoảng 885 km/h, có tầm bay tối đa khoảng 12.900 km và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 368 tấn. Những thông số này cho phép máy bay thực hiện các hành trình xuyên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu trong điều kiện khai thác phù hợp.

Bên trong, máy bay có khoang hành khách rộng khoảng 5,3 m. Theo cấu hình được Lufthansa Group giới thiệu, A340-600 có thể bố trí 297 ghế, chia thành 4 hạng dịch vụ, gồm hạng Nhất, Thương gia, Phổ thông đặc biệt và Phổ thông.

Đặc biệt, một số cấu hình A340-600 của Lufthansa còn sở hữu thiết kế ít gặp trên máy bay chở khách: khu vực gồm 5 nhà vệ sinh được bố trí ở tầng dưới, hành khách có thể di chuyển bằng cầu thang để sử dụng. Chi tiết này được thể hiện trong sơ đồ khoang hành khách do chính Lufthansa công bố.

Dù có khu vực tầng dưới, A340-600 vẫn là máy bay có một tầng ghế hành khách, khác với thiết kế hai tầng chở khách của Airbus A380.

Bên trong khoang hành khách của chiếc máy bay (Ảnh Lufthansa Group)

Từng được hồi sinh sau đại dịch, vì sao cuối cùng vẫn bị loại bỏ?

Ít ai biết rằng, những chiếc Airbus A340-600 của Lufthansa từng đứng trước nguy cơ kết thúc sự nghiệp từ nhiều năm trước. Theo DJ's Aviation, chiếc D-AIHW đã ngừng hoạt động vào tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại quốc tế sụt giảm nghiêm trọng. Máy bay sau đó được đưa đến lưu kho dài hạn tại Teruel, Tây Ban Nha, từ ngày 29/4/2020 đến tháng 5/2022.

Tưởng chừng không còn cơ hội hoạt động trở lại, chiếc máy bay bất ngờ được Lufthansa tái khai thác vào ngày 28/1/2023. Nguyên nhân đến từ việc nhu cầu đi lại phục hồi nhanh sau đại dịch, trong khi Airbus và Boeing gặp khó khăn về chuỗi cung ứng, khiến việc bàn giao các máy bay thế hệ mới bị chậm trễ.

Sự trở lại này giúp A340-600 có thêm vài năm phục vụ hành khách. Tuy nhiên, chi phí khai thác và bảo dưỡng cao của các máy bay thân rộng thế hệ cũ vẫn là thách thức đối với Lufthansa.

Ảnh Lufthansa Group

Trong thông cáo ngày 16/4/2026, Lufthansa Group xác nhận sẽ đưa 4 chiếc A340-600 cuối cùng ra khỏi đội bay trong tháng 10/2026. Quyết định nằm trong kế hoạch đẩy nhanh hiện đại hóa đội bay, cắt giảm năng lực khai thác và tiết kiệm chi phí khi giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh.

Trong khi đó, những dòng máy bay thế hệ mới như Airbus A350 và Boeing 787, với thiết kế hai động cơ và hiệu quả sử dụng nhiên liệu tốt hơn, đang dần đảm nhận vai trò thay thế các máy bay đường dài cũ.