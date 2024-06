Hollywood cắt hết cảnh nóng để chiều lòng Trung Quốc

Trung Quốc kiểm soát nội dung phim Hollywood?

Trong những tuần qua, khán giả chứng kiến nhiều phân cảnh bạo lực, máu me như cảnh cắt cổ trong Bad Boys: Ride or Die , những sinh vật bí ẩn ghê rợn bắt cóc con người trong The Watched và người đàn ông bị xẻo ngực trong Furiosa: A Mad Max Saga . Tuy nhiên, họ tuyệt nhiên không thấy bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào lăn lộn trên giường hay thậm chí là một nụ hôn say đắm.

Theo The Economist , gần một nửa trong số 250 phim có doanh thu cao nhất năm 2023 không có nội dung khiêu dâm, trong khi tỷ lệ này vào năm 2000 chỉ chưa đến 1/5. So với hơn 2 thập kỷ trước, mức sụt giảm đạt gần 40%. Gần một nửa số phim phát hành năm 2023 không có nội dung khiêu dâm, Dường như đã qua rồi cái thời những phân cảnh nóng bỏng là yếu tố thu hút người xem hàng đầu trên màn ảnh rộng.

Furiosa: A Mad Max Saga là một trong những bộ phim nói không với cảnh tình dục. Ảnh: PA.

Một phần nguyên nhân đến từ thực trạng thanh thiếu niên ngày nay không còn cảm thấy rung động với những khoảnh khắc tương tự bàn tay đập vào cửa sổ kính đầy hơi nước trong Titanic .

Năm 2023, Đại học California Los Angeles (UCLA) mở cuộc khảo sát “Thanh thiếu niên và màn ảnh”, với sự tham gia của 1.500 người trong độ tuổi 10-24 (những câu hỏi liên quan đến tình dục trên màn ảnh chỉ hỏi nhóm 13-24 tuổi). Kết quả cho thấy hơn một nửa thích phim có nội dung tập trung vào tình bạn hơn. Gần 40% cho biết đặc biệt muốn thấy các mối quan hệ không lãng mạn hoặc nhân vật vô tính trên màn ảnh. Đa số người được hỏi cảm thấy sự lãng mạn trên các phương tiện truyền thông bị lạm dụng quá mức. 47,5% tin rằng tình dục là không cần thiết trên phim điện ảnh và truyền hình.

Tuy nhiên, The Sun lại cho rằng có một nguyên nhân sâu xa hơn. Tờ báo Anh nhận định có vẻ như Hollywood quyết định rằng tình dục nên tồn tại, hay đúng hơn là Trung Quốc không muốn điều đó.

Doanh thu bán vé ở Trung Quốc hiện đã vượt qua Mỹ, chính thức trở thành thị trường phòng vé số một thế giới. Đây là lý do các hãng phim trở nên thận trọng hơn để tránh làm mất lòng “ông lớn”.

Ở đất nước tỷ dân, các nguyên tắc kiểm duyệt phim ảnh được ví như nội quy của đảng phái mà ngay cả một nữ tu cũng không muốn tham gia. Chúng bao gồm cấm nội dung đồi trụy và thô tục, cảnh lang chạ, hành vi tình dục, trụy lạc, bộ phận riêng tư trên cơ thể, các cuộc đối thoại, bài hát, nhạc nền và hiệu ứng âm thanh nhạy cảm.

Cảnh nóng trong Titanic là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lịch sử điện ảnh thế giới. Ảnh: Alamy.

4 năm trước, Richard Gere xuất hiện trước Thượng viện Mỹ để cảnh báo về nguy cơ Hollywood để Trung Quốc kiểm soát nội dung phim.

“Sự kết hợp giữa cơ chế kiểm duyệt của Trung Quốc với mong muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc của các hãng phim Mỹ có thể dẫn đến việc tự kiểm duyệt và bỏ qua các vấn đề xã hội mà những bộ phim hay của Mỹ từng giải quyết”, tài tử Pretty Woman nói.

Định kiến về cảnh nóng

Hollywood dường như quay trở lại những năm 1930 khi những quy định hà khắc của Luật Đạo đức Điện ảnh Mỹ Hays Code được đặt ra. Thời gian đó, ngay cả những điệu nhảy có chuyển động ngực hoặc chuyển động cơ thể quá mức trong khi chân đứng yên cũng bị cấm.

Vào thời điểm luật này bị bãi bỏ năm 1968, các hãng phim ăn mừng vì cuối cùng những cảnh phim sống động cũng được đưa lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, giờ đây, họ lại tắt đèn và kéo chăn lên tận cằm để không lộ da thịt hoặc thậm chí là hôn nhau.

Trong khi đó, uống rượu, ma túy, bạo lực và chửi thề trong phim điện ảnh không hề thay đổi trong nhiều thập kỷ.

Có một thực tế là nhiều diễn viên bài xích đóng cảnh nóng nhưng sẵn sàng vào vai có tâm lý vặn vẹo hoặc sát nhân. Năm 2023, nam diễn viên Penn Badgley ra yêu cầu có ít cảnh sex hơn trong phim với lý do tôn trọng cuộc hôn nhân của anh. Tuy nhiên, anh lại nhận lời đóng vai kẻ tâm thần bắt cóc và giết hại phụ nữ trong tác phẩm You của Netflix.

Penn Badgley sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng vì đóng cảnh nóng nhưng không ngần ngại vào vai kẻ biến thái sát hại phụ nữ. Ảnh: Netflix.

Trong định kiến của nhiều người, cảnh nóng dường như đại diện cho thú vui dung tục. Thế nhưng đối con người, tình dục cũng giống như tiền, là nhu cầu cơ bản. Không phủ nhận nhiều bộ phim cố tình thêm những cảnh thân mật vô nghĩa để câu khách dù không cần thiết cho mạch phim. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nó lại là mấu chốt để diễn giải nhân vật cũng như tạo sự thông suốt trong cốt truyện.

You People là một trong những bộ phim gây thất vọng năm 2023. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn nhưng không tình yêu, cũng không hài hước. Điều khiến các nhà phê bình phim khó hiểu nhất là nụ hôn quan trọng giữa Jonah Hill và Lauren London phải sử dụng đến CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính).

Trong The Bikeriders (2023), nam chính do Austin Butler được mô tả là thủ lĩnh băng đảng môtô điển trai, quyến rũ đến mức cả nam và nữ đều bị hấp dẫn. Tuy nhiên, khán giả khó thấy thuyết phục với hình tượng trên khi thứ gợi cảm nhất trong mối quan hệ của anh với bạn gái Kathy (Jodie Comer) chỉ là cái chạm môi.

Poor Things là minh chứng rõ ràng nhất của quan điểm cảnh nóng nếu được sử dụng đúng cách, dù có trần trụi tới đâu cũng có thể tạo ra siêu phẩm. Trong phim, nhân vật Bella Baxter của Emma Stone không ngừng chơi đùa với cơ thể để tìm kiếm cực khoái. Mặc dù những cảnh quay này rất táo bạo trong bối cảnh hiện tại, chúng cần thiết để khắc họa nữ chính là một dự án khoa học và có bộ não của trẻ em.