Hỏi: "Thịnh thì suy, vậy Vingroup cố tình kìm hãm thịnh để không suy hay cho suy rồi thịnh?" - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói câu nào, thấm câu đấy!

Trong một buổi chia sẻ với cán bộ quản lý Viettel vào năm 2016, khi nhận được câu hỏi: "Thịnh thì suy, vậy Vingroup có cố tình kìm hãm cái thịnh để không suy hay cho suy rồi lại thịnh?", Chủ tịch Vingroup đã có phần trả lời thuyết phục, lập luận chặt chẽ với thái độ khiêm tốn.

Theo đó, vị tỷ phú này chia sẻ: "Thịnh hay suy là do tư duy của mỗi người. Mình không nên kìm hãm cái thịnh mà nên xác định tư duy đấy chưa phải là thịnh. Như vậy lúc đó mọi thứ sẽ không thể suy được.

Ví dụ khi ta đã lên tới đỉnh núi, nghĩ rằng đã tới đỉnh sẽ không còn điều gì nữa. Nhưng chúng ta nhìn phía trước mặt lại còn một đỉnh núi khác cao hơn. Tự ta dần dần phải xác định cho mình, điều thứ 2 là ngăn không cho những người xung quanh hoặc kể cả bản thân không nghĩ đó là điều thịnh, chỉ nghĩ là vừa phải.

Như ở Vingroup vốn hoá khoảng 45 tỷ đô la, chúng ta thứ nhìn xem, nếu trên thế giới, công ty chúng ta chỉ là công ty tí hon, quá nhỏ để coi rằng mình đã cực thịnh hoặc rất tốt hoặc đã phát triển đến một ngưỡng nào đó. Mình đang quá, quá nhỏ".

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cũng tại thời điểm buổi chia sẻ, ông Vượng còn tâm sự, từ khi lọt danh sách của Forbs, ông được nhiều câu lạc bộ giới doanh nhân mời tham gia các sự kiện ở nước ngoài, trong đó có cả tỷ phú Bill Gates. Nhưng ông Vượng không đi vì lý do đầu tiên là không biết tiếng Anh. "Đi đâu cũng dắt phiên dịch đi thì cũng kỳ", ông Vượng hóm hỉnh chia sẻ.

Còn lý do thứ hai, ông Vượng tự nhân doanh nghiệp của mình còn quá nhỏ so với họ. Chủ tịch Vingroup khiêm tốn: "Mình quá nhỏ so với họ, chưa có gì để nói, chưa có gì đáng để tự hào, chưa có gì để khoe khoang. Nghĩa là về bản chất, Vingroup chưa phải là thịnh hoặc rất to, Vingroup còn đang rất nhỏ. Những điều đã làm được chỉ là bước đầu tiên, cực kỳ sơ khai, sơ khởi".

Ông Vượng lấy ví dụ về Vinpeal - chuỗi khách sạn thuộc Vingroup có 5000 phòng có thể coi là lớn nhất Việt Nam. Nhưng nếu để so sánh với Sheraton, Acctor... thì quá nhỏ. "Chúng ta mới hoạt động trên một địa bàn, có gì đâu mà nói. Vì thế, theo quan điểm của bản thân tôi, tôi cho rằng, chúng tôi chưa đến thời kỳ thịnh, chưa có gì để kìm hãm, vẫn phải lùa nhau chạy tiếp".

Ông Vượng còn chia sẻ thêm, trước kia slogan của doanh nghiệp là "Nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển", còn giờ slogan mới là "Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp" để mọi người cùng nhau giữ nhiệt huyết, giữ ý chí, giữa tác phong làm việc, tinh thần làm việc như cũ.

"Chứ không phải giờ các vị cũng có nhà, có xe, có đủ hết mọi thứ thì phải đi ăn chơi một năm, phải đi chơi vài tháng, hay mỗi ngày chỉ làm 7 - 8 tiếng vì sợ cơ thể ốm yếu, nhanh già,... Quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy rõ, thực sự là mình còn nhỏ, còn quá nhiều việc phải làm", Chủ tịch Vingroup nhấn mạnh.

Quan điểm đồng điệu với nhiều tỷ phú khác trên thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng luôn nhấn mạnh sự kiên trì, nhiệt huyết, đeo bám mục tiêu. Quan điểm này đồng điệu với nhiều tỷ phú khác trên thế giới. Khi Jack Ma khởi nghiệp, Jack Ma không có nền tảng để dựa vào, sở dĩ ông thành công là nhờ ý chí bất khuất và niềm tin mãnh liệt vào việc kiên trì đến cùng.

Vì vậy, Jack Ma thường nói: “Nếu tôi có thể khởi nghiệp thành công thì tôi tin rằng 80% thanh niên ở Trung Quốc có thể khởi nghiệp thành công”.

Jack Ma thành công nhờ sự kiên trì, nỗ lực.

Còn Robin Li (Lý Ngạn Hoành) - một tỷ phú, doanh nhân người Trung Quốc. Ông là người đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Baidu thành công nhờ làm đúng công việc yêu thích. Một số người nhận xét rằng thành công của Baidu nằm ở mục tiêu rõ ràng, định vị chính xác, bình tĩnh và không chạy theo xu hướng, trào lưu. Trên thực tế, những lời này không chỉ nói về Baidu mà chúng còn khắc họa chân thực tính cách của Lý Ngạn Hoành.

Hành trình của Baidu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, Lý Ngạn Hoành cũng trải qua thăng trầm nhưng anh luôn dùng hành động để chứng minh niềm tin của mình. Anh thường nói về 3 nguyên tắc làm kinh doanh, đó là phải có hứng thú, phải khám phá ra ưu điểm của bản thân và phải kiên trì.

Vị tỷ phú Trung Quốc từng nói: “Khởi nghiệp chỉ có ý tưởng hay thôi chưa đủ. Khởi nghiệp đòi hỏi bạn phải làm việc mình thích, giỏi và có thể kiên trì lâu dài”.