Hội thảo chăm sóc thú cưng: Kết nối tri thức, mở cơ hội nghề nghiệp

Nhằm tạo không gian trao đổi học thuật và kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – sinh viên, ngày 19/12/2025, Khoa Chăn nuôi (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo "Nuôi dưỡng và Chăm sóc Thú cưng" tại Hội trường Nguyệt Quế.

Sự kiện có sự tham dự của Ban Chủ nhiệm Khoa, giảng viên, sinh viên Khoa Chăn nuôi cùng nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực thú cưng như PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn, TS. Võ Văn Hải – Nhà sáng lập hệ thống 2VET, TS. Nguyễn Thị Phương Giang, doanh nghiệp Truoo Pet Care, Tập đoàn Mavin và các nhà tài trợ như De Heus, Pet’s Choice, Vet Equipment…

Phát biểu khai mạc, TS. Bùi Huy Doanh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chăn nuôi – nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của ngành thú cưng trong bức tranh chăn nuôi – thú y hiện đại, đồng thời khẳng định định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Hội thảo mang đến loạt chia sẻ giàu tính thực tiễn. Mở đầu chương trình, PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn trình bày chuyên đề "Lịch sử, hiện trạng và xu hướng nuôi thú cưng", đem đến góc nhìn toàn diện về tốc độ phát triển của ngành thú cưng tại Việt Nam và trên thế giới.

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn trình bày tham luận

Tiếp đó, TS. Võ Văn Hải – sáng lập hệ thống 2VET – giới thiệu những xu hướng chăm sóc thú cưng hiện đại: từ dịch vụ thú y, chăm sóc sức khỏe đến các ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều trị, giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với thực tế nghề nghiệp.

Một nội dung quan trọng tại hội thảo là phần giới thiệu học phần mới "Nuôi dưỡng và Chăm sóc thú cưng" dành cho sinh viên ngành Chăn nuôi – Thú y và Chăn nuôi. Đây được xem là bước đi tiên phong của Khoa Chăn nuôi trong đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp thú cưng đang tăng trưởng mạnh.

TS. Nguyễn Thị Phương Giang trình bày tham luận

Không khí hội thảo trở nên sôi động với màn trình diễn của Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ PDS. Các tiết mục mô phỏng huấn luyện thực tế giúp người tham dự hiểu rõ hơn về tính kỷ luật, khả năng ứng dụng và giá trị của chó nghiệp vụ trong đời sống.

Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ PDS trình diễn huấn luyện chó

Ở góc nhìn doanh nghiệp, đại diện Truoo Pet Care – ông Phan Nguyễn Bảo Trân – chia sẻ về vai trò của dinh dưỡng trong chăm sóc thú cưng hiện đại. Trong khi đó, BSTY Nguyễn Đức Duy (Tập đoàn Mavin) cung cấp thêm thông tin về nhu cầu nhân lực và cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên mong muốn theo đuổi lĩnh vực này.

BSTY Nguyễn Đức Duy trình bày tham luận

Khép lại chương trình là phiên Tọa đàm kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp – Sinh viên. Tại đây, nhiều câu hỏi liên quan đến định hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần trang bị và cơ hội việc làm đã được trao đổi cởi mở, giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về con đường phát triển trong ngành thú cưng.

Hội thảo "Nuôi dưỡng và Chăm sóc Thú cưng" không chỉ là hoạt động học thuật ý nghĩa mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu thế phát triển của ngành công nghiệp thú cưng trong giai đoạn mới.