Hơi nóng phả vào Sơn Tùng M-TP

Với MV Chúng ta của tương lai , Sơn Tùng giữ nguyên một công thức để phát hành sản phẩm, là gần như chỉ quảng bá bằng nguồn lực “cây nhà lá vườn”, không tìm cách đẩy câu chuyện truyền thông như nhiều ca sĩ khác. Sức lan tỏa của cái tên Sơn Tùng và sản phẩm Chúng ta của hiện tại đến từ yếu tố tự nhiên.

Sau 10 năm, Sơn Tùng vẫn là cái tên duy nhất của thị trường nhạc Việt đứng vững bằng đôi chân và hoàn toàn tách biệt phần còn lại.

Sau nhiều biến cố, Sơn Tùng vẫn là số 1 nhạc Việt về sức hút.

Sơn Tùng vẫn hot

Sau 2 tuần, MV mới của Sơn Tùng chuẩn bị cán mốc 30 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là con số ấn tượng so với mặt bằng thị trường nhạc Việt, trong giai đoạn YouTube đang bóp chặt cách tính lượt xem bằng nhiều thuật toán khác nhau. Thử làm phép so sánh giữa MV Chúng ta của tương lai và I Do (63 triệu lượt xem) - MV nhạc Việt có lượt xem cao nhất trong năm 2023 - để thấy thành tích hiện tại của Sơn Tùng ít nhất vẫn tốt so với phần còn lại.

Sơn Tùng vẫn độc tôn. Kể từ MV There’s No One At All , cũng của Sơn Tùng, nhạc Việt mới lại tái hiện bầu không khí sôi động như vậy.

Giọng ca sinh năm 1994 khuấy đảo thị trường ngay sau thông tin ra sản phẩm mới. Trong hơn một tuần - trước ngày phát hành MV Chúng ta của tương lai - Sơn Tùng là “thỏi nam châm” hút tất cả. Mọi làn sóng bàn luận, tranh cãi trên mạng hướng vào Sơn Tùng. Các khán giả cũng lấy Bích Phương, Suboi và nhiều nghệ sĩ ra nhạc trong ngày 8/3 để so sánh với Sơn Tùng.

MV Chúng ta của tương lai là sản phẩm được đầu tư mạnh nhất, trong các nghệ sĩ ra nhạc cùng thời điểm. Để làm được chuyện đó, Sơn Tùng được sự hậu thuẫn của một nhãn hàng, tài trợ gần như toàn phần cho MV. Trong khi đó, đây là giai đoạn khó khăn chung của nhạc Việt, đa số nghệ sĩ không thể tìm nhà tài trợ, do đó đành chấp nhận bỏ tiền túi nếu muốn sản xuất MV.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong , trước khi MV Chúng ta của tương lai xuất hiện, Sơn Tùng bắt tay cùng một nhãn, với mức tài trợ lên đến chục tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường hạ nhiệt, giới ca sĩ “thắt lưng buộc bụng” cho từng dự án, màn trở lại của Sơn Tùng vẫn hoành tráng và “đốt tiền”.

Hai cú vấp với There’s No One At All và Making My Way chưa phải vấn đề với Sơn Tùng. Tệp fan của nam ca sĩ vẫn cuồng nhiệt, cùng nhau đẩy tương tác cho MV Chúng ta của hiện tại lên đến hàng chục nghìn bình luận, chỉ sau một đến 2 tiếng phát hành.

Sơn Tùng từng xây dựng ê-kíp mạnh nhưng hiện tại chỉ còn Hải Tú.

Hơi nóng phả vào Sơn Tùng

Sơn Tùng đã đánh bại Bích Phương, Suboi, Mono, Đen Vâu, Vũ và nhiều ca sĩ khác để vững ngôi số 1 thị trường. Câu hỏi về việc Sơn Tùng liệu có còn hot hay không đã được trả lời.

Song, đây là giai đoạn mà hào quang của giọng ca người Thái Bình bắt đầu có sự đe dọa. Sơn Tùng có thể thắng tuyệt đối trên đường đua YouTube, nhờ MV Chúng ta của tương lai được đầu tư công phu và có sự xuất hiện từ bạn gái tin đồn Hải Tú . Nhưng trên đường đua nhạc số, điển hình là Spotify, Sơn Tùng bắt đầu bị nhiều đối thủ thu hẹp khoảng cách.

Trước đây, với một lần Sơn Tùng ra sản phẩm, hiệu ứng có thể kéo dài đến hàng tháng. Nhưng với Chúng ta của tương lai , sau 2 tuần, MV giảm nhiệt. Sơn Tùng vẫn vượt trội, nhưng không áp đảo một cách hoàn toàn như khi MV Lạc trôi, Nơi này có anh tung ra thị trường. Thay vào đó, các đối thủ của giọng ca quê Thái Bình, đặc biệt là MCK cho thấy đà vươn lên mạnh mẽ.

MCK bất ngờ tung sản phẩm remake (làm mới) hit Haru Haru của Big Bang. Cựu thí sinh Rap Việt chỉ đơn thuần là đăng sản phẩm lên YouTube, không quảng bá, kêu gọi, nhưng vẫn hút 6 triệu lượt xem sau 2 tuần. Cơn sốt bất ngờ mang tên MCK là yếu tố lớn chen ngang Sơn Tùng, ngay lúc MV Chúng ta của tương lai tạo hiệu ứng mạnh nhất. Trước đó, Bích Phương, Suboi cũng phần nào tác động trong cuộc đua với Sơn Tùng.

Đã 10 năm trôi qua, tính từ dấu mốc Sơn Tùng vươn tầm thành ngôi sao thật sự của nhạc Việt, sau màn hát live Em của ngày hôm qua ở Vietnam Idol.

Sơn Tùng của hiện tại đã có trong tay mọi thứ là một ca sĩ thị trường khao khát. Song, giọng ca sinh năm 1994 có thể bao phủ tầm ảnh hưởng lớn hơn, nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Sơn Tùng gần như thất bại trong việc xây dựng công ty riêng, đào tạo nghệ sĩ và thu hút nhân tài để tạo nên hệ sinh thái. Kay Trần khiến Sơn Tùng vỡ mộng. Producer Onionn và nhiều cống sự ruột cũng lần lượt tách khỏi Sơn Tùng.

Hệ quả là trong 3 năm qua, Sơn Tùng vẫn duy trì vị thế hàng đầu, nhưng các yếu tố tạo nên nền tảng cho sự thống trị của nam ca sĩ gặp vấn đề lớn. Xung quanh Sơn Tùng giờ chỉ có Hải Tú. Sơn Tùng muốn tự mình gánh vác vai trò sản xuất âm nhạc, thay vì Onionn hay một producer nào khác, nhưng kết quả lại trái kỳ vọng. Nhạc của Sơn Tùng, từ There’s No One At All , đến Making My Way và Chúng ta của tương lai , đều có vấn đề ở mặt hòa âm phối khí.

Điều đáng ngại nhất với Sơn Tùng hiện tại là chất lượng sản phẩm. Một MV Chúng ta của tương lai , dù đắt đỏ, hào nhoáng, nhưng kịch bản đã cũ, bối cảnh không quá sáng tạo so với tiêu chuẩn của thị trường nhạc Việt hiện tại. Sơn Tùng vẫn là giọng hát có chất riêng, có khả năng sáng tác “catchy”, nhưng nếu không chỉn chu ở khâu phối khí và sản xuất như hiện tại sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho nam ca sĩ.

MCK, Wren Evans, Tlinh, Hieuthuhai và nhiều nghệ sĩ khác đang vươn lên từ nội lực đúng nghĩa trong âm nhạc. Những nghệ sĩ này đang tác động mạnh mẽ để định hình lại thị trường nhạc Việt, nơi mà hiện tại không phụ thuộc nhiều vào mặt hình ảnh, MV đắt giá, mà chất lượng sau cùng phải là âm nhạc. Bộ tứ “gen Z” hot nhất hiện tại của nhạc Việt đã có album cho riêng mình, ghi dấu ấn lớn. Chính điều đó tác động Sơn Tùng phải thay đổi nếu muốn giữ hào quang nhiều năm nữa.