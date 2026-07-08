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Hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc với những lời đe dọa từ ông Trump

Hoàng Vân
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Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO, ông mở đầu cuộc họp với những lời đe dọa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Trump đã đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7/7, vào thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu đang leo thang.

Ông đã thúc ép các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một con số đã được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, nhưng ngày càng khó đạt được khi nền kinh tế châu Âu bị trì trệ.

"Tôi rất thất vọng với NATO vì đã không đạt được mục tiêu này và không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran. Tôi có thể tuyên bố rút quân thêm nữa khỏi châu Âu bất kỳ lúc nào", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, ông chỉ quyết định tham dự hội nghị thượng đỉnh vì tôn trọng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người mà ông ca ngợi là “một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ”.

Bất chấp việc ông Erdogan lên án cuộc chiến chống Iran và căng thẳng leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Israel, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Tổng thống Trump đồng thời lưu ý, sẽ xem xét đảo ngược lệnh cấm bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ - một động thái có thể khiến Israel tức giận.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tận dụng hội nghị thượng đỉnh để yêu cầu thêm vũ khí từ các nước ủng hộ EU, lần này là các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng đang sử dụng hội nghị thượng đỉnh Ankara như một cơ hội để chứng minh giá trị của mình đối với nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tổng thống Trump hoàn toàn kỳ vọng, tất cả các đồng minh sẽ ngay lập tức hành động và hướng tới mục tiêu 5% và thực hiện điều đó một cách khẩn trương”, ông Rutte nói.

Theo RT
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