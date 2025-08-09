Hội nàng thơ makeup lúc 3h sáng, 6h ra Lăng Bác thì đã thấy kín người: Hé lộ chi phí bộ ảnh

Càng đến sát lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), không khí càng rộn ràng. Một trong những địa điểm chụp ảnh hot nhất lúc này chính là Quảng trường Ba Đình. Từ cuối tháng 7, nhiều người - nhất là các nàng thơ - đã đổ về đây để có những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh".

Các nàng thơ chia sẻ về trải nghiệm chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình những ngày này

3h sáng, đôi bạn Nhi và Hà (cùng sinh năm 2006, Hà Nội) đã dậy trang điểm, mặc bộ áo dài trắng mới thuê, trau chuốt tóc tai, chuẩn bị nón, cờ đỏ sao vàng,... Khoảnh 6h, cả hai có mặt tại khu vực quảng trường và bắt đầu “tác nghiệp”.

4h sáng, Uyên (sinh năm 1995, Hải Phòng) cũng dậy sửa soạn khăn gói lên Hà Nội. Uyên bắt chuyến xe từ Hải Phòng đầu tiên trong ngày để kịp có mặt Thủ đô lúc 6h sáng và đến 8h có mặt ở Quảng trường Ba Đình.

Tổng chi phí cho buổi chụp ảnh của Uyên, không tính đi lại ăn uống rơi vào khoảng 1,5 triệu đồng.

Uyên vượt hơn 100km từ Hải Phòng lên Hà Nội

Nhìn chung, quãng thời gian 6 - 7h sáng cũng là giờ vàng của nhiều người khi đến Lăng Bác chụp ảnh. Bởi lẽ thời này điểm không quá nóng mà vẫn có ánh nắng rực rỡ dưới bầu trời xanh ngắt, tạo nên khung cảnh tuyệt đối điện ảnh.

Đây cũng là lý do mà khi có mặt tại Quảng trường Ba Đình vào khoảng 8h sáng, Diệu Linh (Hà Nội, 24 tuổi) không khỏi bất ngờ vì khá đông người. Để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh này, Linh may áo dài từ trước, book trang điểm và photo, mua hoa,... Nhẩm tính, cô bạn đã đầu tư cho buổi chụp hình khoảng 2,8 - 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Linh cũng chuẩn bị đâu vào đấy quần áo, phụ kiện để đu concert quốc gia 2/9 sắp tới, chỉ cần chờ đến ngày là đi. Quá là háo hức rồi!

Không chỉ đi chụp ảnh, Diệu Linh đã sẵn sàng đu "concert quốc gia"

Bày tỏ tâm trạng mong ngóng concert quốc gia không kém là Tiểu Phụng (sinh năm 1996) và Keng (nickname, sinh năm 2000), cả hai đều là du học sinh Trung Quốc về nước nghỉ hè. Lẽ ra từ ngày 1/9, cả hai đã phải có mặt ở Trung Quốc để vào năm học mới nhưng đôi bạn quyết định xin nhà trường được sang muộn vài ngày để ở lại tham dự A80.

“Sáng hôm nay khi mới mặc áo dài ở nhà thì em mình đã bảo là: ‘Trời ơi, lúc nào mặc áo em cũng cảm thấy thướt tha, dịu dàng, mặc lên là xinh liền’. Và hiện tại, khi được đứng ở Quảng trường Ba Đình - không gian rất ý nghĩa như thế này thì bọn mình cảm thấy thấy mọi thứ thật đẹp và tự hào” - Tiểu Phụng nói.

Keng (trái) và Tiểu Phụng (phải)

Trong không khí đông người chụp ảnh như vậy, các nàng thơ không quên để ý chuyện ăn mặc, ứng xử sao cho văn minh, không chỉ có ảnh đẹp mang về mà ai cũng đẹp lòng và có ý thức bảo vệ không gian mang ý nghĩa lịch sử trọng đại.

Đôi bạn Nhi và Hà cho rằng nên chọn trang phục nghiêm túc, không nhất thiết áo dài hay mặc vest nhưng phải chỉn chu, không mặc váy hay quần áo quá ngắn. “Đặc biệt khi mang theo cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh thì mọi người nên cất giữ cẩn thận, không để xuống đất. Đó cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng của mình với quốc kỳ, với đất nước” - Nhi nói thêm.

Hà (trái) và Nhi (phải)

Diệu Linh lại chia sẻ góc nhìn của mình: “Không nên chen lấn xô đẩy, lấy đồ của nhau, giành giật chỗ đẹp hay cãi cọ giữa nơi trang nghiêm như ở Quảng trường Ba Đình”.

“Mình rất mong muốn những hình ảnh đẹp của đất nước được lan tỏa, không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế. Vì vậy mỗi người góp một tay, chúng ta có thể cùng chia sẻ các hoạt động, khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp concert quốc gia nhé!” - Keng bổ sung.

Một số hình ảnh khác tại Quảng trường Ba Đình những ngày này:

Nhóm bạn đi chụp ảnh cùng nhau

Khăn quàng đỏ sao vàng là phụ kiện được nhiều người ưa chuộng dịp này

Ngoài phía trước lăng Bác hay biển tên đường Độc Lập - Điện Biên Phủ thì khu Tòa nhà Quốc hội cũng được nhiều người chụp ảnh

Những lá cờ đỏ sao vàng là không thể thiếu