Những ngày gần đây, công chúng và truyền thông xứ Hàn không khỏi xôn xao trước các bài đăng về bữa ăn hàng ngày của Son Ye Jin sau khi kết hôn với Hyun Bin .

Nhìn những bức ảnh này, công chúng không khỏi cảm thán trước trình độ nấu ăn ngày một thăng hạng của bà xã Hyun Bin. Nhiều người còn đùa rằng, Hyun Bin quả thực may mắn khi lấy được cô vợ đảm đang như Son Ye Jin.

Việc Son Ye Jin liên tục khoe tài nấu nướng sau khi về chung một nhà với Hyun Bin đã giúp mỹ nhân họ Son bước chân vào hội nữ minh tinh chuẩn "bà nội trợ". Theo đó, tờ Ten Asia của Hàn Quốc mới đây có liệt kê 4 mỹ nhân Hàn xứng danh "bà nội trợ" đảm đang sau khi kết hôn. Trong đó, phải nói tới những cái tên như: Kim Nam Joo , Go So Young , Son Ye Jin và Lee Yoo Ri .

Son Ye Jin

Sau những danh xưng như "tình đầu quốc dân" hay "nữ hoàng phim tình cảm", mới đây, Son Ye Jin đã có tên gọi mới là "bà hoàng nội trợ". Nguyên nhân chính là nhờ khả năng nấu ăn cực đỉnh sau khi kết hôn.

Son Ye Jin và Hyun Bin chính thức về chung một nhà vào ngày 31/3 vừa qua. Sau 3 tháng kết hôn, Son Ye Jin thông báo việc mang thai nhóc tì đầu lòng. Thế nhưng bên cạnh chuyện bầu bí, cư dân mạng còn quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống hậu kết hôn của vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Đáp lại mong mỏi của người hâm mộ, Son Ye Jin đã liên tục đăng tải những hình ảnh về bữa cơm gia đình giữa cô cùng ông xã.

Son Ye Jin tự tay nấu ăn cho mình cùng ông xã Hyun Bin

Qua hình ảnh được Son Ye Jin chia sẻ có thể thấy, từ đồ ăn Hàn Quốc đến đồ ăn phương Tây, không có món nào làm khó được bà xã Hyun Bin. Chẳng những vậy, đồ ăn được nấu và trang trí vô cùng gọn gàng và đẹp mắt.

Kim Nam Joo

"Nữ hoàng nội trợ" thứ 2 được gọi tên là Kim Nam Joo. Từ khi mới ra mắt cho tới tận bây giờ, Kim Nam Joo đã trở thành biểu tượng thời trang nhờ vẻ ngoài thanh lịch, thân hình cùng phong cách nổi bật. Thế nhưng, ít ai biết rằng, khi ở nhà, Kim Nam Joo được công nhận là "bà hoàng nội trợ" chính hiệu với sự đảm đang khó ai sánh bằng.

Kim Nam Joo kết hôn với tài tử Kim Seung Woo vào năm 2005. Cặp đôi có với nhau 1 trai và 1 gái. Mỹ nhân Người Mẫu gây chú ý khi nuôi dạy con gái trở thành học sinh giỏi khi du học ở một trường nội trú danh giá nhất nhì tại Mỹ.

Kim Nam Joo vô cùng đảm đang khi ở nhà

Năm 2010, Kim Nam Joo cũng xuất bản một tuyển tập các bài luận về cuộc sống hàng ngày của một người vợ và người mẹ. Nữ diễn viên đã hé lộ về cách nuôi dạy và bí quyết quán xuyến công việc trong nhà của mình. Cuốn sách được bán rất chạy sau khi phát hành.

Lee Yoo Ri

Một nữ diễn viên khác được nhắc đến chính là "ác nữ quốc dân" Lee Yoo Ri. So với các minh tinh khác, Lee Yoo Ri kết hôn khá sớm. Người đẹp kết hôn với một mục sư hơn cô 12 tuổi khi mới 28 tuổi.

Trong chương trình Happy Together 3 của đài KBS2, Lee Yoo Ri nói: "Khi phải rời nhà một thời gian dài để đóng phim, tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều các món ăn kèm. Đồ ăn nhiều tới mức chật cứng tủ lạnh. Vì vậy tôi đã quyết định mua 5 chiếc tủ lạnh. Việc sắp xếp ngăn nắp đồ ăn trong tủ lạnh luôn là mơ ước của tôi". Nữ diễn viên thậm chí còn hé lộ việc chuẩn bị tới 300 chiếc khăn tắm trong gia đình để sử dụng. "Khi bạn đi khách sạn, khăn tắm được thay liên tục. Nếu một ngày đi tắm mà không có khăn thì tôi rất xấu hổ", Lee Yoo Ri nói.

Lee Yoo Ri dù bận đóng phim nhưng vẫn rất tâm huyết trong việc bếp núc

Go So Young

Từng là một minh tinh hàng đầu xứ Hàn, nhưng kể từ sau khi kết hôn với tài tử Jang Dong Gun, nữ diễn viên Go So Young dần rút về hậu phương để chăm sóc gia đình. Giống như Son Ye Jin, Go So Young cũng rất thích vào bếp để nấu những món ăn lạ, đẹp mắt và ngon miệng cho gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, ngoài hình ảnh về những chuyến du lịch của cả gia đình hay khoảnh khắc chụp chân dung, Go So Young cũng thường xuyên chia sẻ đến người hâm mộ sở thích bếp núc của mình. Theo đó, bà xã Jang Dong Gun thường đăng tải hình ảnh về các món ăn cô tự nấu. Từ ẩm thực Hàn Quốc cho tới phương Tây... Go So Young hoàn toàn có thể nấu được một cách thuần thục.

Trong gia đình, Go So Young luôn tự mình chuẩn bị tất cả đồ ăn

