Hội dân văn phòng đồng loạt “đặt sẵn cơm trưa”, chờ đến 11h30 để check tin từ Fanpage Cảnh sát phòng chống ma túy TP.HCM

"Lời hẹn ước" lúc 11h30 trưa

Nguồn cơn của làn sóng "hóng biến" văn minh này bắt nguồn từ bài đăng vào tối ngày 21/5 trên Fanpage chính thức có dấu tích xanh của Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) . Trang này chia sẻ bức ảnh với nội dung: “Tiếp tục lời hẹn ước... Đúng 11h30 trưa mai 22/5/2026 Chúng ta trở về đây gặp nhau, nghe tin chiến thắng heng” , kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Lên nhạc” .

Ngay lập tức, bài viết đã tạo nên một cơn bão tương tác với hơn 26.000 lượt yêu thích, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đối với những người thường xuyên theo dõi trang, đây là "tín hiệu" quen thuộc báo hiệu một chuyên án ma túy lớn vừa được triệt phá thành công và những thông tin chi tiết, ly kỳ chuẩn bị được công bố.

Dân văn phòng ăn trưa sớm để... kịp giờ phá án

Theo ghi nhận trên các hội nhóm và ứng dụng nhắn tin vào sáng nay (22/5), từ khoảng 11h00, chủ đề được bàn tán nhiều nhất không còn là "Trưa nay ăn gì?" mà chuyển thành "Đã đặt cơm để kịp giờ lên bài chưa?".

Nhiều hình ảnh được chia sẻ cho thấy các nhân viên văn phòng, bạn trẻ ngồi trước màn hình máy tính mở sẵn trang fanpage của PC04 Công an TP.HCM, trong khi tay còn lại đang lướt các ứng dụng giao đồ ăn để đảm bảo cơm trưa được giao đến trước 11h30.

"Cả nước đang book sẵn cơm trưa, hóng tin 11h30" , một người dùng chia sẻ trong nhóm chat đồng nghiệp.

Chị N.T (30 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội) hào hứng cho biết: "Bình thường phải 12h mình mới nghỉ trưa, nhưng hôm nay cả phòng rủ nhau đặt đồ ăn từ 11h. Vừa ăn cơm văn phòng vừa đọc tin các anh công an phá án, cảm giác cuốn và ly kỳ không khác gì xem phim hình sự Hollywood, lại còn có thêm niềm tự hào vì tội phạm bị trừng trị."

Hiện tượng fanpage của một cơ quan điều tra tội phạm nhận được sự tương tác "khủng" và sự ủng hộ nồng nhiệt từ giới trẻ không còn là điều quá xa lạ trong thời gian gần đây. Bằng việc thay đổi tư duy tiếp cận, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, văn minh nhưng không kém phần hài hước, sắc bén, trang Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đã thành công trong việc kéo gần khoảng cách giữa chiến sĩ công an và nhân dân.

Việc hàng chục nghìn người dân tự giác chờ đợi, đón đọc "tin chiến thắng" không chỉ đơn thuần là sự hiếu kỳ, mà qua đó còn thể hiện tinh thần bài trừ tệ nạn xã hội, sự tin tưởng và lòng biết ơn của người dân đối với những nỗ lực thầm lặng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự.