Hội đàm với đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Ukraine nói xung đột 'sẽ tiếp diễn'

Tổng thống Zelensky có cuộc hội đàm với đặc phái viên của Mỹ khi họ lần đầu tiên đến Kiev, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

Sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với phóng viên rằng ông dự đoán “cuộc xung đột sẽ tiếp diễn” đến những tháng mùa đông và Kiev không kỳ vọng nguồn cung cấp hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ sẽ tăng lên cho đến “năm sau”.

Theo Kyiv Independent, nhưng bình luận mới nhất của ông Zelensky cho thấy cuộc đàm phán dường như không mang lại bước đột phá lớn nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chào đón đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp, 2 bên thảo luận về bảo đảm an ninh và kinh tế dành cho Ukraine cũng như việc cung cấp tên lửa phòng không và một gói hỗ trợ cho mùa đông. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine - Nga - Mỹ và Mỹ - Ukraine - châu Âu sẽ sớm được nối lại.

Về phía Mỹ, ông Witkoff tiết lộ cuộc đàm phán diễn ra “thực chất” và “có ý nghĩa”, đồng thời lưu ý các đặc phái viên “rất lạc quan” về tiến triển cho đến nay. Trong khi đó, ông Kushner nhấn mạnh việc nối lại cuộc đàm phán 3 bên là bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình.

Hôm 5/9, tại điện Kremlin, đặc phái viên Witkoff và Kushner cũng có cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài khoảng 3 giờ. Mở đầu cuộc gặp, ông Putin cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã tham gia vào nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

“Dù nhận thấy mình đang phải đối mặt với một tình thế khó khăn, ông Trump vẫn không ngừng nỗ lực xử lý vấn đề và góp phần vào việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận tất cả các thành phần và khía cạnh của vấn đề này. Về phần mình, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ quan điểm về tình hình”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng khẳng định Moskva cam kết không tấn công Kiev trong thời gian 3 ngày, bắt đầu từ nửa đêm 5/9. Lệnh tạm dừng tấn công nhằm đảm bảo an toàn cho các đặc phái viên của ông Trump khi họ di chuyển tới thủ đô Ukraine.

Theo truyền thông địa phương, trong ngày 7/9, Tổng thống Donald Trump dự kiến lần lượt điện đàm với nhà lãnh đạo Nga và Ukraine để thảo luận về chuyến đi của 2 đặc phái viên Mỹ.