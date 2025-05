Hội "chơi nổi" Met Gala 2025: Màn xách máy may vác đàn, "biến hình" 19 giây cũng không sốc bằng mặt mộc của Vera Wang

Ngày 6/5 (giờ Việt Nam), "Oscar thời trang" Met Gala 2025 đã chính thức khai màn ở Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, New York (Mỹ) trong sự ngóng chờ của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu. Đây là dịp để các ngôi sao được dịp "bung lụa" trong những bộ cánh độc nhất vô nhị, với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu), theo dresscode "Tailored for You" (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn).

Ngoài những thiết kế khiến khán giả trầm trồ vì quá đẹp mắt và ấn tượng của Jennie (BLACKPINK), Zendaya, Sabrina Carpenter..., sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh còn là nơi hội tụ của những tạo hình phá vỡ quy tắc, độc đáo và kỳ lạ. Cũng như mọi năm, dresscode đồ may đo không làm khó hội muốn chơi trội tạo dấu ấn riêng biệt ở sự kiện bằng những màn xuất hiện đầy chặt chém. Để gây chú ý, André 3000 vác nguyên cây đàn piano đi thảm xanh, Damson Idris "biến hình" như siêu nhân. Trong khi đó, "bà tiên váy cưới" Vera Wang lại lộ diện với gương mặt không trang điểm. Hình ảnh ma quái của Vera Wang khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi theo dõi Met Gala.

Vera Wang

Tham dự Met Gala, Vera Wang diện chiếc đầm đuôi cá màu trắng khoét ngực sâu xuống tận eo đầy táo bạo, đuôi váy đính lông vũ. Đáng chú ý, "bà tiên váy cưới" đã để mặt mộc hoàn toàn trên thảm xanh Met Gala.

Hình ảnh gầy gò, ma quái ở tuổi 76 của Vera Wang gây xôn xao MXH. Tuy nhiên, sự tự tin phô bày nhan sắc thật của Vera Wang lại khiến dân tình thích thú. Nhiều người cho rằng ở tuổi U80 hiếm ai dám diện mốt để ngực trần, hở bạo như nhà thiết kế này. Trên MXH Weibo, công chúng gọi Vera Wang là "cây nhân sâm ngàn tuổi", luôn biết cách khiến mình nổi bật giữa rừng ngôi sao tên tuổi và trẻ trung.

Vera Wang diện mốt ngực trần với đầm xẻ sâu táo bạo khi tới dự sự kiện thời trang Met Gala 2025

Bà cũng tự tin khoe mặt mộc ở tuổi 76 của mình mà không ngại vấn đề lão hóa

Damson Idris

Nam diễn viên Damson Idris bước lên thảm xanh Met Gala với bộ trang phục đua xe. Những tưởng anh là ngôi sao tiếp theo mặc "lạc quẻ" tại sự kiện năm nay, ai ngờ Damson Idris đã có màn xé đồ "biến hình" như siêu nhân trong 19 giây khiến dân tình ngỡ ngàng. Trang phục thực sự của anh là 1 bộ suit đỏ được cắt may vô cùng tinh tế.

Màn "biến hình" gây bất ngờ của Damson Idris

Đừng ai nói Damson Idris mặc "lạc quẻ", chỉ là anh chưa nhờ 2 nhân viên xé đồ để giúp mình "biến hình" từ vận động viên đua xe thành quý ông

Damson Idris lên đồ trông vô cùng bảnh bao, lịch lãm

André 3000

Rapper André 3000 diện cả cây denim bụi bặm lên thảm xanh Met Gala. Tạo hình của nam nghệ sĩ trông có vẻ "nặng nhất" sự kiện thời trang hôm nay. Anh vác nguyên cây đàn piano trên lưng.

Trang phục vác đàn piano độc đáo của rapper André 3000

Olivier Rousteing

Phong cách "đi sự kiện nhưng sợ người ta không biết mình làm nghề gì" gọi tên Olivier Rousteing. Nhà thiết kế này đã xách theo nguyên chiếc máy may đi thảm đỏ Met Gala 2025.

Olivier Rousteing xách máy may lên thảm xanh "Oscar thời trang"

Janelle Monáe

Nữ ca sĩ Janelle Monáe diện mẫu áo đánh lừa thị giác, trang trí bằng họa tiết chồng chéo làm gợi nhớ đến bộ suit, kết hợp thêm loạt họa tiết kẻ sọc. Cô được nhận xét trông như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Bộ trang phục độc đáo của Janelle Monáe

Demi Moore

Minh tinh Demi Moore diện chiếc váy có thiết kế cà vạt khá kỳ lạ. Bộ trang phục này khiến ngôi sao vừa được bình chọn là Người đẹp nhất thế giới năm 2025 trông "dừ" hơn tuổi.

Chiếc váy có kiểu dáng cà vạt "dìm" nhan sắc Demi Moore

Nguồn: X, Page Six