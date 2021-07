Hỏi chỗ mua xăng nhưng gặp đúng học trò không biết Tiếng Anh, khách Tây "hết hồn" khi nhận về câu trả lời lầy lội

Việc khách du lịch đến Việt Nam nghỉ dưỡng và thăm thú nhưng gặp vấn đề bất đồng ngôn ngữ là điều thường thấy. Nhiều khi, việc bất đồng này lại tạo nên những tình huống hài hước khiến cả du khách lẫn người dân bản địa cười ngất.

Như mới đây, một video của một vlogger nổi tiếng nước ngoài tên là Simon Wilson đã viral trên MXH. Trong một lần đến Việt Nam chơi, anh chàng đã quyết định đi phượt bằng xe máy và rồi bị hết xăng.

Loay hoay không biết hỏi chỗ mua xăng ở đâu, nam du khách mừng rỡ khi gặp được 1 nhóm học sinh Tiểu học đang trên đường trở về nhà. Nhóm học trò này đã thân thiện giúp đỡ, nhưng vì khả năng tiếng Anh không được tốt đã tạo nên khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Khách Tây hỏi đường đi mua xăng và cái kết

Khi thấy sự nhiệt tình của nhóm học sinh, nam du khách Tây hỏi ngay: "You know where I can get some petrol? Petrol Station? " (Các em biết chỗ nào có thể mua được xăng không?).



Dù hiểu ý nghĩa của câu hỏi, song nhóm học sinh không thể chỉ rõ đường đi. Nhiều cô cậu đã phải thốt lên: "Hỏi chấm", "Đi cùng chúng cháu đi", "Ok không hiểu gì cả", "Bảo người ta đi cùng bọn mình đi rồi bọn mình chỉ cho"...

Cuối cùng, thầy giáo của nhóm học sinh đã xuất hiện giải nguy. Thầy giáo này cũng đã nhiệt tình đi trước dẫn đường cho du khách Tây này.

Sự nhiệt tình của nhóm học sinh khiến du khách Tây siêu hào hứng dù không được chỉ đường

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện bi hài này đã nhận về nhiều lượt xem. Có thể thấy dù không nói tốt tiếng Anh nhưng nhóm học sinh đã vô cùng nhiệt tình, còn gọi cả thầy giáo ra giúp đỡ. Vậy nên khi đăng tải lại trên trang cá nhân, anh chàng du khách này đã đặt tiêu đề cho video: "The Happiest Kids in Vietnam" (Những đứa trẻ hạnh phúc nhất ở Việt Nam".



Một số bình luận bên dưới đoạn video:

- "Lũ trẻ dễ thương quá mức. Bạn tìm được đúng người dẫn đường rồi đấy!".

- "Dù không nói được tiếng Anh nhưng nếu gặp trường hợp này, tôi nhất định cũng vui vẻ lắm. Người Việt Nam thật dễ mến".

Để không gặp sự cố như nhóm học sinh trên, bạn cần học thuộc một số câu chỉ đường bằng tiếng Anh sau:

- It's this way: Chỗ đó ở phía này

- Take this road: Đi đường này

- You're going in the wrong direction: Bạn đang đi sai hướng rồi

- Take the first/second... on the left/right: Rẽ trái/phải ở ngã rẽ đầu tiên/thứ hai...

- Turn left/righ at the crossroads: Đến ngã tư thì rẽ trái/phải

- On your left/right: Bên tay trái/phải của bạn

- Straight ahead of you: Ngay trước mặt bạn

- Here it is: Ở đây

- Turn round, you're going the wrong way: Quay trở lại đi, bạn đi nhầm đường rồi

- Go straight ahead: Đi thẳng về phía trước

- Continue straight on past some traffic lights: Tiếp tục đi thẳng qua đèn giao thông