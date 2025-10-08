Chị em chúng ta chỉ mong có một cái bếp gọn gàng, nấu xong không phải dọn nhiều là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Thế mà mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện một căn bếp mà theo nhiều người miêu tả là "căn bếp trong mơ của các chị em". Một không gian bếp rộng rãi ước tính cả trăm m2, sáng choang, các thiết bị trong bếp đều thông minh đến mức chỉ cần "phẩy tay" là tất cả như biến hình. Được biết đây là căn bếp của chàng trai có tên là Jiang Mo ở Trung Quốc.

Đây chính là căn bếp trong mơ của các chị em.

Điều đáng nói là không gian chỉ là… một phần nhỏ trong căn biệt phủ nghìn m2. Thử tưởng tượng xem, khi nhiều người còn đang cân nhắc có nên lắp thêm cái máy xay sinh tố hay không, thì chủ nhân của căn biệt phủ này đã dư sức sắm cả "vương quốc nhà bếp" tự động, bóng loáng, tự động đến từng chi tiết. Chỉ một vài đoạn clip chia sẻ thôi mà hội chị em trên mạng xã hội đã đồng loạt "xỉu lên xỉu xuống".

Thế nhưng, điều khiến hội chị em "mất bình tĩnh" lại chính là… chủ nhân căn bếp. Không phải là một phú bà mê nấu nướng, mà là một anh chàng sơ mi gọn gàng, dáng dấp chẳng khác nào tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình.

Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn có thú vui "tự cung tự cấp": Trong khuôn viên biệt phủ nghìn m2 ấy, anh trồng rau sạch, nuôi gà thả vườn.... Rau xanh mơn mởn, gà thì béo múp, khiến nhiều chị em vừa xem ảnh vừa bông đùa: "Đúng chuẩn hình mẫu tổng tài mê nấu ăn, thích làm vườn trong phim ngôn tình".

Mỗi đoạn clip được chia sẻ nhận về cả triệu lượt view và hàng nghìn bình luận xuýt xoa, căn bếp ấy đúng là vừa hiện đại vừa lãng mạn, đến mức chị em chỉ cần ngắm thôi cũng thấy vui trong lòng.

(Nguồn: @Jiangmo)