Hội cầu thủ ăn tất niên tại nhà Văn Hậu - Hải My: Gia chủ ôm nhau tình tứ, có Quang Hải nhưng thiếu một người đặc biệt

Khuya 6/2, trên trang cá nhân, tiền đạo Hà Đức Chinh đăng tải bức ảnh selfie tại nhà của Đoàn Văn Hậu. Theo đó, sau khi ăn bữa tiệc tất niên vui vẻ cùng Hoà Minzy, nhóm bạn thân gồm vợ chồng Văn Hậu - Hải My, vợ chồng Đức Chinh - Hà Trang, Văn Toàn, Quang Hải, nữ diễn viên Bảo Hân tiếp tục ngồi ở phòng khách, uống rượu vang, tâm sự dịp cuối năm.

Ở cùng những người bạn thân thiết, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau. Chàng cầu thủ vòng tay ôm vợ để Hải My ngả vào lòng mình một cách thân mật. Doãn Hải My mặc đồ ở nhà thoải mái, mặt mộc vẫn xinh đẹp, tạo dáng dễ thương. Cô nàng tỏ ra khá tận hưởng vòng tay bao bọc của chồng.

Hội cầu thủ bạn thân ăn tất niên ở nhà Văn Hậu - Hải My

Không hề kém cạnh, vợ chồng Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang cũng tình tứ bên nhau. Trong khung hình còn có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Khi vợ sắp cưới của anh - Chu Thanh Huyền - vắng mặt ở cuộc vui, Quang Hải ôm Văn Toàn thay thế. Ở đó, chỉ còn Văn Toàn và Bảo Hân vẫn đang ở trạng thái độc thân. Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải đều đã lập gia đình.

Trở về sau bữa tất niên vui vẻ, Hà Đức Chinh đăng status gây chú ý. Tiền đạo quê Phú Thọ nhắc đến tin vui của vợ chồng mình nhưng kết quả lại khiến dân tình bất ngờ. Đức Chinh viết: "Trước thềm năm mới, vợ chồng mình quyết định thông báo với mọi người 1 tin vui...". Hoá ra, Đức Chinh chỉ muốn khoe chuyện "chị bọn mình" - tức Hoà Minzy - đã ra MV mới và mong mọi người ủng hộ.