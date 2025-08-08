Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi

Chơi TikTok đủ lâu hẳn nhiều người sẽ biết đến hội “mean girls”, quy tụ toàn những cô nàng nóng bỏng, slay hết nấc. Hội bạn này khá đông, gồm các TikToker nổi tiếng, song các thành viên chính được biết đến nhiều nhất là: Lê Vi, Huyền Nguyễn, EVY, Lilthu, Lupita.

Ban đầu, những cô nàng này đều sáng tạo nội dung riêng lẻ. Tuy nhiên sau một vài lần kết hợp, tìm ra nhiều điểm chung, cả nhóm thường xuất hiện với nhau nhiều hơn và nhận được rất nhiều lượt tương tác, yêu thích từ cộng đồng mạng. Nội dung chủ yếu của nhóm bạn này xoay quanh chuyện làm đẹp, thời trang, lifestyle,... Thỉnh thoảng là những chuyến du lịch, đi chơi cùng nhau khiến cả cõi mạng ngưỡng mộ.

Hội "mean girls" quy tụ toàn cô nàng nóng bỏng, slay trên TikTok được nhiều người biết đến

Nhóm bạn gồm các thành viên: EVY, Linda, Huyền Nguyễn, Hanah Phạm (từ trái qua hàng trên) và Lilthu, Lupita, Lê Vi (từ trái qua hàng dưới)

Được biết, những cô nàng này chơi chung với nhau là bởi có phong cách khá tương đồng. Họ đều theo đuổi vẻ đẹp cá tính, khác biệt, có chút nổi loạn, nóng bỏng, cuốn hút. Bên cạnh đó, lối sống có phần phóng khoáng, cởi mở cũng là lý do khiến nhóm bạn này ngày càng thân thiết.

Họ tự đặt tên nhóm là “mean girls” - những cô nàng xấu tính, hình ảnh nhóm bạn nữ thường thấy trong các bộ phim trung học ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ “mean” trong tiếng Anh còn được hiểu theo ý: “nghĩa là/có nghĩa là”, do đó hội bạn này thường xưng tên và viral với tên: “Những cô nàng ý nghĩa”.

Song, dù đã thân thiết với nhau khoảng 3 năm nhưng mới đây, hội bạn này bất ngờ bị đồn trên Threads rằng có xích mích nội bộ. Theo đó, một tài khoản tự nhận là người “nằm vùng” cho rằng Lê Vi là người nói xấu toàn bộ các thành viên trong nhóm. Bất cứ ai cũng bị Lê Vi chê bài, cho rằng không đủ đẳng cấp để chơi chung, thậm chí có những lời lẽ miệt thị ngoại hình,...

Bài đăng đang viral trên Threads, được cho là Lê Vi nói xấu nhóm bạn "mean girls" gây dậy sóng

Điều này khiến không ít dân tình bất ngờ bởi hội bạn này vốn rất thân, luôn xuất hiện chung từ công việc đến đời sống thường ngày. Tuy nhiên thời gian gần đây, netizen cũng nhận ra hội “mean girls” không còn tụ họp đông đủ các thành viên như trước. Ngoài ra, Lê Vi cũng thường vắng mặt trong các cuộc vui khiến netizen đồn đoán cô đã bị cho “ra rìa” vì nói xấu các thành viên còn lại.

Trước những tin đồn đang ngày càng được lan truyền rộng rãi, “những cô nàng ý nghĩa” đã chính thức có động thái phủ nhận.

Mới đây, ngày 7/8, trang TikTok của mình, Huyền Nguyễn đăng tải video hội “mean girls” đang ngồi nói chuyện vui vẻ, còn Lê Vi thì đứng ngoài cửa. Dù thể hiện như Lê Vi đang bị tẩy chay nhưng đoạn clip này đã “đập tan” tin đồn nghỉ chơi, khẳng định mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp.

Không chỉ Huyền Nguyễn, Lupita (tên thật Nguyễn Cao Kỳ Duyên) cũng đăng tải một đoạn clip “var thẳng” ồn ào trên Threads. Cả nhóm diễn lại hoạt cảnh cho rằng Lê Vi nói xấu, sau đó sự xuất hiện của nữ TikToker này trong clip cũng phần nào chứng minh các thông tin đang lan truyền là sai sự thật.

Một đoạn clip mới được đăng tải của nhóm, có sự xuất hiện chung của Lê Vi như cách ngầm khẳng định mối quan hệ vẫn tốt đẹp

Thế nhưng nghi vấn rạn nứt vẫn chưa dừng lại.

Nhiều người phát hiện ra Lilthu - một thành viên “cứng” của hội “means girl” lại không hề xuất hiện trong 2 đoạn clip mới nhất này. Thậm chí, netizen còn soi ra cô nàng không theo dõi Lê Vi trên Instagram dù follow đầy đủ các thành viên khác.

Lilthu bị netizen soi ra không follow Lê Vi

Trong khi Lê Vi vẫn theo dõi cô nàng trên Instagram

Tuy nhiên Huyền Nguyễn đã lên tiếng về sự vắng mặt của Lilthu

Song khi có người thẳng thắn hỏi về sự vắng mặt của Lilthu, Huyền Nguyễn cũng đã nhanh chóng cho biết nữ TikToker sinh năm 1999 có việc bận lịch trình riêng nên không thể tham gia. Điều này khiến không ít người “thở phào” vì sau tất cả, hội “mean girls” vẫn đang có mối quan hệ rất thân thiết.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Họ đâm thẳng vấn đề luôn, không đi lòng vòng. Chốt lại là vẫn chơi chung nha”. - “Trên Threads rầm rộ mấy hôm nay, mà lâu rồi cũng không thấy cả team xuất hiện chung nên cũng nghi vấn thật”. - “Nhưng nhìn chung nhóm bạn mà toàn con gái ai cũng đẹp, cũng giỏi thì chắc sẽ có lúc mâu thuẫn. Mà thấy họ làm clip như này cũng yên tâm chứ tôi thấy mấy hội bạn nổi tiếng toàn dễ toang…”. - “Đoàn mình kịp di chuyển tới đây chưa? Mới hóng bên kia mà họ lên tiếng luôn rồi, lẹ quá”. - “Hội này nhìn chị nào cũng slay mà ngày càng giống nhau. Mà ai cũng có thế mạnh riêng nên mình nghĩ họ không nghỉ chơi đâu”.

Hội "mean girls" vẫn cực thân thiết, không rạn nứt như tin đồn



