Hội An - Thành phố của những danh hiệu

Trong 2 năm đại dịch, truyền thông và nhiều giải thưởng quốc tế danh giá vẫn thường xuyên xướng tên Hội An, như: Top 25 thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới năm 2020, Top 15 thành phố tuyệt nhất châu Á 2021, điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á 2021, Top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022, và cũng là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới năm 2022...

Và mới đây nhất, Hội An vào Top 4 thành phố được yêu thích nhất thế giới do Tạp chí du lịch Travel + Leisure vừa công bố. Điều đó cho thấy Hội An có sức hấp dẫn rất đặc biệt đối với du khách và giới làm du lịch toàn cầu.

Cổ kính như Lệ Giang của Trung Hoa, lãng mạn như Venice của Ý và êm đềm như Giethoorn của Hà Lan..., đó là những cảm nhận của hầu hết du khách khi đến với phố cổ Hội An, nơi được mệnh danh là "thành phố của những danh hiệu". Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi lượng du khách trong và ngoài nước quay lại Hội An tăng nhanh ngay sau khi Việt Nam mở cửa trở lại các hoạt động du lịch sau thời gian dài đóng băng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Khung cảnh yên bình của Hội An

Bà Shawn Noren (Du khách Mỹ) nói: "Tôi nghĩ nơi này thật đẹp với những ngôi nhà cổ. Tôi cảm thấy rất an toàn, và có nhiều hoạt động để làm, có thể dạo thuyền trên sông, đi bộ quanh phố cổ, mua sắm... Thật dễ chịu!".

Không chỉ sở hữu khu phố cổ với hơn 1.000 di tích, trong vòng bán kính chưa đến 10 km quanh đô thị cổ này du khách còn có cơ hội được khám phá rừng dừa nước Cẩm Thanh, làng rau Trà Quế, làng gốm cổ Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng... Sự nổi trội về các giá trị cảnh quan, văn hóa, môi trường, dịch vụ... là tiêu chí giúp Hội An được giới chuyên gia đánh giá cao là điểm đến có đủ điều kiện để đáp ứng mô hình du lịch đa trải nghiệm tích hợp nhiều tiện ích văn hoá - sinh thái - giải trí.

Ông Phạm Vũ Dũng - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Hoa Hồng - cho rằng: "Những giải thưởng đó đặt ra trách nhiệm cho cộng đồng du lịch, làm thế nào giữ được chất lượng và làm tốt hơn nữa. Là một điểm đến lãng mạn, Hội An tạo cơ hội cho chúng ta có những sản phẩm trải nghiệm, ví dụ như du khách có thể dùng bữa ăn trên ruộng lúa, các cặp đôi có không khí tự nhiên, hấp dẫn, lãng mạn.... Đó cũng là những gợi ý để cộng đồng du lịch tạo ra những sản phẩm phù hợp với giải thưởng đó để chúng ta giữ gìn và phát huy, phát triển hơn nữa, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong khu vực".

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Quảng Nam - nhận định: "Bây giờ, vấn đề đặt ra là Hội An phải phát triển theo hướng du lịch xanh và du lịch bền vững dựa trên nền tảng của di sản văn hóa, hướng về lợi ích của cộng đồng. Đó là ba trụ cột mà Hội An cần phải tiếp tục giữ gìn và làm cho thật tốt".

Tuy được quản lí chặt chẽ theo mô hình di sản đặc biệt nhưng phố cổ Hội An ngày nay không bị "đóng băng" như một bảo tàng mà nó tồn tại sinh động đúng nghĩa là một đô thị cổ. Ở đó, mọi hoạt động đời sống thường nhật của người dân vẫn diễn ra bình thường. Những cung bậc sắc màu, thanh âm và nhịp sống ấy hòa quyện vào nhau tạo nên một Hội An ấm cúng, thân thiện, gần gũi, bình an và lãng mạn riêng có.