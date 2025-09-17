Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm của ngành Giáo dục

Tại triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã được nghe giới thiệu và trực tiếp tham quan các gian trưng bày tiêu biểu, từ cơ sở y tế, nghiên cứu khoa học tới các trường, viện trong lĩnh vực giáo dục.

Đặc biệt, gian trưng bày của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu những nghiên cứu mang tính đột phá, từ công nghệ gen, tế bào, vaccine, enzyme, vật liệu sinh học tổng hợp đến các công nghệ mới nổi như AI, VR, AR, điện toán đám mây, IoT, blockchain, robot và bán dẫn.

Trong 10 năm qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã triển khai hơn 900 đề tài, dự án nghiên cứu; công bố gần 7.000 bài báo khoa học, trong đó có khoảng 2.500 bài quốc tế, với trên 75% đăng trong danh mục WoS/Scopus.

Học viện đã có 105 sản phẩm khoa học - công nghệ được đăng ký sở hữu trí tuệ và công nhận lưu hành, bao gồm các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao như lúa chế biến, ngô ngọt, khoai tây, bò BBB, lợn Pietrain; các sản phẩm chế biến như sữa chức năng, thực phẩm từ vi tảo; vaccine và chế phẩm sinh học cho gia cầm, lợn; cùng chế phẩm xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội tham quan gian trưng bày của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, nhiều sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Học viện cũng đưa công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) vào giảng dạy, hiện đại hóa chương trình đào tạo, đồng thời xây dựng sàn giao dịch công nghệ để chuyển giao nhanh chóng kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Triển lãm là dịp để khẳng định những đột phá chiến lược của hai ngành then chốt, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong: Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo; Nghị quyết 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Y tế và Giáo dục là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, quyết định chất lượng nguồn nhân lực, sức khỏe nhân dân và tương lai dân tộc

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự đổi mới sáng tạo không ngừng, ngành Y tế và Giáo dục - Đào tạo, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng vững chắc cho sự phát triển. bền vững của đất nước trong giai đoạn mới