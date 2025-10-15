Học vấn, gia thế của thiếu gia Phan Hoàng và vợ siêu giàu

Thông tin thiếu gia Phan Hoàng và Khánh Linh - ái nữ tập đoàn BĐS nổi tiếng sắp về chung một nhà đang được quan tâm. Cặp đôi sẽ làm lễ vu quy vào ngày mai - 16/10.

Ngoài chuyện tình đẹp, cặp đôi thiếu gia - tiểu thư còn gây chú ý vì môn đăng hộ đối từ ngoại hình, gia thế và học vấn.

Phan Thành và Khánh Linh

Phan Hoàng sinh năm 1996, là con trai thứ trong gia đình kinh doanh nổi tiếng ở TP.HCM. Anh là con trai thứ 2 của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square - một trong những khu mua sắm sầm uất tại TP.HCM.

Anh trai của Phan Hoàng là Phan Thành - cái tên từng làm mưa làm gió giới chơi siêu xe một thời.

Về học vấn, Phan Hoàng đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Sau khi trở về Việt Nam, Phan Hoàng được cho là hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, cùng anh trai mở công ty trong lĩnh vực thể thao và F&B.

PHan Hoàng từng du học tại Mỹ

Phan Hoàng và Phan Thành

So với anh trai, Phan Hoàng khá kín tiếng nhưng không khó để nhận thấy 2 anh em có chung những thú vui đắt đỏ như mê siêu xe hay chơi golf. Chẳng hạn như trong dịp sinh nhật vào đầu năm 2021, Phan Hoàng tậu siêu xe Mercedes G63.

Phan Hoàng check-in cùng nhiều xe sang

Về phía công ty của gia đình, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phan Thành có đại diện theo pháp luật là ông Phan Quang Chất - bố của Phan Thành và Phan Hoàng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty Phan Thành được thành lập năm 1998. Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Phan Quang Chất.

Công ty Phan Thành là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ dịch vụ, thương mại cho đến bất động sản. Nhiều chi nhánh của công ty này hoạt động khắp TP.HCM như nhà hàng Hoàng Ngọc Saigon Pearl, chi nhánh Bến Vân Đồn, chi nhánh Công Trường Mê Linh, chi nhánh Công Xã Paris,…

Trong khi đó, Nguyễn Khánh Linh (Ruby Nguyễn) cũng sở hữu xuất phát điểm không phải dạng vừa.

Khánh Linh là con gái út trong của một tập đoàn bất động sản lớn tại TP.HCM, chủ đầu tư của nhiều dự án BĐS sang trọng. Anh trai của cô là thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1995.

Khánh Linh là ái nữ một tập đoàn BĐS rất nổi tiếng ở TP.HCM

Tháng 5/2025 vừa qua, Khánh Linh đã nhận bằng MA (Thạc sĩ khoa học xã hội) tại The George Washington University (Đại học George Washington, Mỹ). Trên tài khoản Instagram có tick xanh, cô đăng ảnh nhận bằng tốt nghiệp cùng bố mẹ và anh cùng với chia sẻ:

“Bỗng nhiên, con nhận ra mình đã đi được một chặng đường dài đến thế nào. Chương này khép lại với những thành tựu đáng tự hào - nhưng nó đã bắt đầu từ những câu chuyện của bà, những hy sinh của cha mẹ, và tình yêu cùng sự động viên của bạn bè, gia đình.

Con hy vọng điều này khiến bố mẹ tự hào, vì hóa ra, “MA” còn có nghĩa là “Mom Approved” (Được mẹ chấp thuận)”.

Khánh Linh và anh trai trong ngày lễ tốt nghiệp

Song song với đó, Khánh Linh cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ kinh doanh của gia đình.

Trên mạng xã hội, tiểu thư Sài thành gây ấn tượng với phong cách thời thượng, nhẹ nhàng và tinh tế. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với Primmy Trương - chị dâu tương lai, vợ của Phan Thành. Hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hoặc chia sẻ khung hình thân mật, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa 2 gia đình.

Primmy Trương và Khánh Linh rất thân thiết với nhau

