Học vấn đáng nể của nam MC dẫn 'Vua tiếng Việt' mùa mới

MC Đức Bảo dẫn dắt chương trình "Vua tiếng Việt" mùa 7 trên VTV từng tốt nghiệp kỹ sư Đại học Bách Khoa, sở hữu khả năng ngoại ngữ ấn tượng.

MC Bùi Đức Bảo đảm nhận vai trò người dẫn chương trình Vua tiếng Việt mùa 7, thay MC Sơn Lâm. Trước đó, anh đã quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình và sự kiện quy mô lớn, đặc biệt nhờ khả năng dẫn song ngữ Anh - Việt.

Tốt nghiệp Bách khoa, đạt 105/120 điểm TOEFL iBT

Ít người biết nam MC sinh năm 1987 từng theo học ngành Điện tử - Viễn thông tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, anh là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Sau khi tốt nghiệp, Đức Bảo từng làm việc tại một công ty máy tính. Công việc không đem lại sự hứng thú như mong muốn khiến anh quyết định tìm hướng đi khác. Anh chuyển sang lĩnh vực tổ chức sự kiện, từng bước thử sức với nghề dẫn chương trình và tìm kiếm cơ hội phát triển chuyên môn.

MC Đức Bảo dẫn dắt “Vua Tiếng Việt” mùa mới sở hữu học vấn đáng nể.

Bên cạnh nền tảng kỹ thuật, nam MC có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Anh đạt 105/120 điểm TOEFL iBT, mức điểm tương ứng trình độ C1 theo khung CEFR.

Đức Bảo từng cho biết khả năng ngoại ngữ là một trong những lợi thế giúp anh có thêm cơ hội nghề nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào một ngôn ngữ, anh phát triển kỹ năng dẫn song ngữ Anh - Việt, từ đó đảm nhận nhiều chương trình có yếu tố quốc tế.

Từ giải Én Vàng đến MC quen mặt trên VTV

Trước khi theo đuổi nghề MC chuyên nghiệp, Đức Bảo làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện, đồng thời nhận dẫn một số chương trình. Mong muốn tìm hướng đi rõ ràng hơn cho sự nghiệp, anh quyết định tham gia cuộc thi Én Vàng với mục tiêu được khán giả và giới chuyên môn công nhận.

Năm 2013, anh giành giải Én Vàng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, giúp bản thân thoát khỏi giai đoạn loay hoay và tập trung phát triển sự nghiệp cầm mic.

MC Đức Bảo nổi tiếng khi dẫn dắt chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”.

Sau cuộc thi, anh gia nhập VTV6 với vai trò biên tập viên, người dẫn chương trình. Từ một cộng tác viên, Đức Bảo dần trở thành nhân sự chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với VTV năm 2018, Đức Bảo cho biết bên cạnh việc dẫn chương trình, anh còn tham gia sản xuất. Theo anh, người dẫn không chỉ làm theo kịch bản mà cần hiểu nội dung, có dấu ấn riêng và khả năng sáng tạo để tạo kết nối với khán giả.

Đức Bảo từng dẫn nhiều chương trình như Café sáng với VTV3, Chúng tôi là chiến sĩ, Bản thiết kế cuộc sống, VTV Kết nối, Trường teen và Ô cửa bí mật. Mỗi chương trình đòi hỏi một phong cách khác nhau, từ sự gần gũi trong các nội dung đời sống đến khả năng xử lý tình huống, tương tác với khách mời ở những chương trình trực tiếp.

Năm 2022, Đức Bảo được đề cử và giành chiến thắng ở hạng mục Biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng. Giải thưởng ghi nhận những dấu ấn của anh trong các chương trình truyền hình trong năm.

Là MC của nhiều chương trình, sự kiện lớn

Với phong thái lịch lãm, khả năng ứng biến và cách dẫn linh hoạt, Đức Bảo trở thành gương mặt được lựa chọn tại nhiều sự kiện quy mô lớn. Anh từng dẫn các sự kiện quốc tế như MAMA 2017, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, các chương trình thuộc khuôn khổ SEA Games 31 và những cuộc thi sắc đẹp.

Tại SEA Games 31 năm 2022, Đức Bảo đảm nhận vai trò dẫn tại lễ khai mạc và bế mạc. Anh cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình như Hành trình khát vọng, đồng thời nhiều lần xuất hiện trên sân khấu các sự kiện văn hóa, khoa học và công nghệ. Những năm gần đây, nam MC tiếp tục dẫn Lễ trao giải VinFuture, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và V Concert.

Hiện nay, Đức Bảo là một trong những MC song ngữ hàng đầu.

Năm 2023, Đức Bảo đảm nhận vai trò MC Vietnam Idol khi chương trình trở lại sau 7 năm gián đoạn. Khác với hình ảnh lịch lãm thường thấy, anh thử nghiệm phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại hơn để phù hợp không khí âm nhạc của chương trình và các thí sinh trẻ.

Hiện tại, Đức Bảo đảm nhận vai trò MC Vua tiếng Việt mùa 7 đánh dấu một thử thách mới. Theo Đức Bảo, tham gia chương trình cũng là cơ hội để anh học hỏi, làm giàu vốn ngôn ngữ mẹ đẻ. Qua mỗi số ghi hình, những câu trả lời của người chơi và chia sẻ từ ban cố vấn giúp anh hiểu thêm về từ ngữ, cách diễn đạt cũng như sự phong phú của tiếng Việt.

Nam MC cho rằng muốn sử dụng ngoại ngữ tốt, mỗi người trước hết cần hiểu rõ ngôn ngữ của chính mình. Đây cũng là điều anh muốn tiếp tục tìm hiểu, khám phá khi bước vào một chương trình đòi hỏi sự nhạy bén với từng từ ngữ và sắc thái biểu đạt.