Học vấn đáng nể của dàn mỹ nhân tuổi Ngọ: Người là thạc sĩ, giảng viên, người "cân" cùng lúc 2 trường

Trong showbiz, hào quang sân khấu thường khiến khán giả chỉ nhìn thấy ánh đèn rực rỡ, những tràng pháo tay và sự nổi tiếng. Thế nhưng, phía sau thành công của nhiều nghệ sĩ lại là cả một quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và đầy nỗ lực.

Đặc biệt, không ít sao Việt sinh năm Ngọ từ thế hệ 7X, 9X đến Gen Z không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng nghệ thuật mà còn khiến công chúng bất ngờ bởi thành tích học tập ấn tượng. Họ là minh chứng rằng thành công ở cả nghệ thuật và tri thức không hề đối lập nhau. Ngược lại, nền tảng học vấn vững vàng chính là “bệ phóng” giúp những nghệ sĩ này xây dựng sự nghiệp lâu dài, bản lĩnh và bền vững hơn trong môi trường giải trí nhiều cạnh tranh.

1. Đoan Trang (1978 - Mậu Ngọ)

Ca sĩ Đoan Trang sinh năm 1978 tại Đồng Nai. Cô nổi tiếng với biệt danh “thỏi socola biết hát”, được biết đến với phong cách âm nhạc sôi động, cá tính cùng giọng hát khỏe khoắn, nổi bật trong làng nhạc Việt những năm 2000.

Năm 2001, Đoan Trang đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Tuy nhiên, trước đó, cô từng nhiều lần tham gia cuộc thi này nhưng chỉ nhận giải Tư và giải Khuyến khích. Chính vì vậy, nữ ca sĩ từng chia sẻ có thời điểm cô không muốn thi nữa. Sự kiên trì đã giúp cô chạm tay đến thành tích cao và tạo bước ngoặt sự nghiệp. Đến năm 2003, cô được biết đến rộng rãi với nickname “thỏi socola biết hát”.

Đoan Trang từng học song song hai trường

Về học vấn, Đoan Trang từng học song song hai trường là chuyên ngành Sư phạm Anh văn tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) khóa 1995-1999 và hệ Trung cấp tại Nhạc viện TP.HCM. Cô nổi tiếng là sinh viên chăm chỉ, từng lọt top 10 sinh viên tiêu biểu của trường.

Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc thành công, hiện tại Đoan Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có mái ấm hạnh phúc bên chồng Tây và cô con gái dễ thương.

2. Vân Trang (1990 - Canh Ngọ)

Vân Trang sinh năm 1990, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Dù Gió Có Thổi, Sông Dài… và điện ảnh như Saigon Yo!, Cô Dâu Đại Chiến, Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ…

Từ nhỏ, Vân Trang đã ngoan ngoãn và học giỏi. Cô học sớm hơn bạn bè cùng tuổi 2 năm, vẽ đẹp và hát hay. Suốt thời gian đi học, nữ diễn viên nổi bật ở các môn Tự nhiên, thường xuyên thi học sinh giỏi Toán, Hóa, Sinh và từng dự định thi vào Đại học Y.

Tuy nhiên, một người bạn đã rủ cô thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Biết con theo nghệ thuật, mẹ Vân Trang rất ủng hộ vì cho rằng ngành này trẻ trung, tươi sáng, không phải suốt ngày “đau đầu vì những con số”. Ngay từ năm nhất, cô đã được gọi đi casting phim. Trong suốt hành trình nghệ thuật của Vân Trang, mẹ cô luôn là người dõi theo và đồng hành cùng con gái.

Vân Trang tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

Nhờ tài năng và sự nghiêm túc, Vân Trang giành được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn. Ngoài sự nghiệp thành công, cô còn là bà chủ của khu sinh thái rộng 50.000m² cùng biệt thự lớn tại TP. HCM và nhiều bất động sản giá trị khác.

Về đời tư, cô kết hôn đầu năm 2016, sinh con gái đầu lòng tháng 10 cùng năm. Tháng 11/2021, Vân Trang sinh đôi hai con gái. Năm ngoái, cô sinh con thứ tư. Năm 2022, nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng sau ba năm vắng bóng với phim kinh dị Chuyện Ma Gần Nhà. Hiện cô có gia đình viên mãn cùng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

3. Diễm My 9X (1990 - Canh Ngọ)

Diễm My 9X (SN 1990, tên thật Vũ Phạm Diễm My) là diễn viên, người mẫu và từng đảm nhận vai trò MC truyền hình. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Mỹ Nhân Kế, Gái Già Lắm Chiêu, Chạy Đi Rồi Tính, Cô Ba Sài Gòn…

Không chỉ xinh đẹp, cô còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Diễm My là cựu sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 TP.HCM – ngôi trường có điểm đầu vào luôn nằm trong top cao cả nước và được xem là “cái nôi” đào tạo nhiều mỹ nhân của làng giải trí Việt.

Diễm My 9X là cựu sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 TP.HCM

Cô tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân năm 2015 sau thời gian tạm ngưng để tập trung cho dự án điện ảnh đình đám Mỹ Nhân Kế. Diễm My được còn được đánh giá cao về khả năng tiếng Anh.

Cuối năm 2023, cô kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn. Đầu năm 2025, cô chào đón con đầu lòng. Hiện tại, Diễm My có cuộc sống hạnh phúc, tập trung chăm sóc gia đình, làm sáng tạo nội dung thời trang, lối sống và dần trở lại công việc, lấy lại vóc dáng sau sinh.

4. Võ Hạ Trâm (1990 - Canh Ngọ)

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, được biết đến với giọng hát nội lực và tính cách hòa đồng. Cô được mệnh danh là “nữ ca sĩ của những giải quán quân” khi giành giải cao nhất, lập kỷ lục 4 tuần nhất liên tục tại cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát.

Khi bắt đầu nổi tiếng, nhiều người nghĩ cô sẽ bỏ học thanh nhạc để tập trung showbiz. Nhưng nữ ca sĩ lại chọn con đường ngược lại là tập trung cho việc học. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM với thành tích xuất sắc, giọng ca Chợt Như Giấc Mơ dành thêm 2 năm học thạc sĩ tại Mỹ.

Năm 2020, cô chính thức trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP. HCM. Nhiều năm trong nghề, Võ Hạ Trâm theo đuổi dòng nhạc chính thống, đi lên bằng thực lực và tránh xa scandal.

Năm 2020, Võ Hạ Trâm chính thức trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM

Năm 2019, cô kết hôn với chồng là người Ấn Độ. Dù bận rộn, cả hai vẫn dành thời gian vun đắp gia đình. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

5. Mỹ Anh (2002 - Nhâm Ngọ)

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân trong gia đình có 3 người con. Bộ đôi Mỹ Linh - Anh Quân là “cặp bài trùng” tài năng của làng nhạc Việt với các album như Tóc Ngắn, Chat Với Mozart, Để Tình Yêu Hát… Mỹ Linh cũng thuộc “tứ trụ diva” của nhạc nhẹ Việt Nam.

Năm 2020, Mỹ Anh trúng tuyển vào Berklee College of Music (Boston, Mỹ)

Năm 2020, Mỹ Anh trúng tuyển vào Berklee College of Music (Boston, Mỹ) - trường đại học độc lập về âm nhạc đương đại lớn và danh tiếng nhất thế giới, nối tiếp chị gái Anna Trương. Tuy nhiên, cô quyết định tạm hoãn du học để ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

Hiện tại, Mỹ Anh là ca sĩ/nhạc sĩ Gen Z nổi bật với phong cách âm nhạc độc đáo. Cô phát hành album đầu tay Em (2024), ra mắt dự án mới Letting Go (2025) và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật quốc tế, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy sáng tác.

6. Phương Nhi (2002 - Nhâm Ngọ)

Phương Nhi sinh năm 2002, đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo và được ví như “thần tiên tỷ tỷ”. Cô từng lọt Top 15 tại Miss International 2023 và vào Top 20 đề cử giải “Vẻ đẹp vượt thời gian” của chuyên trang Missosology.

Về học tập, Phương Nhi đạt 25,6 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 khi Toán 8,6; tiếng Anh 8; đặc biệt Văn đạt 9 điểm, mức điểm được đánh giá rất cao. Cô nhiều năm liền thuộc đội tuyển tiếng Anh của Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa).

Với thành tích này, cô trúng tuyển chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Ngoài tiếng Anh thành thạo, cô còn có thể giao tiếp tiếng Tây Ban Nha. Á hậu cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như Dự án Khuyến học Đom Đóm, Talkshow TEDx…

Phương Nhi là sinh viên ngành Luật thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội

Tháng 1/2026, Phương Nhi kết hôn với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện nay, Phương Nhi đã đã rút khỏi showbiz, sống kín tiếng và trở thành cổ đông tại công ty con thuộc Vingroup từ cuối năm 2025.