Lê Bống, tên thật là Lê Xuân Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt Nam. Ban đầu, Lê Bống nổi lên như một hiện tượng, một TikToker sở hữu ngoại hình xinh xắn, nóng bỏng. Thế nhưng, danh xưng này cũng đi kèm không ít những tai tiếng cho Lê Bống.

Sau một thời gian, công chúng nhận thấy cô nàng “lột xác” hoàn toàn. Thay đổi hình ảnh trở nên tích cực, thiện cảm hơn và tham gia đa dạng các hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Lê Bống đang là người mẫu ảnh, người dẫn chương trình, diễn viên và cả kinh doanh.

Lê Bống

Xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, nơi đòi hỏi cả nhan sắc lẫn trí tuệ, học vấn của Lê Bống khiến netizen không khỏi tò mò và bàn tán. Được biết, Lê Bống từng theo học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Đây cũng được xem là ngôi trường đào tạo mỹ thuật có tiếng trên cả nước. Trên trang cá nhân, Lê Bống cũng từng đăng tải những tác phẩm hội họa của mình và nhận được những lời khen, góp ý. Có thể thấy, cô nàng cũng là người có niềm đam mê mỹ thuật.

Trong nhiều bài chia sẻ, Lê Bống từng cho hay cô đã bộc lộ khiếu hội hoạ từ khi học cấp 2. Lên cấp 3, cô học tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội) nhưng vẫn thường xuyên vẽ, tô màu, sáng tạo trên giấy vở và ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên ngành thiết kế nội thất. Niềm đam mê đó không dừng lại ở việc học ở trường, cô còn nhận vẽ thuê, từ hình trên áo phông đến thiết kế giày, vừa tạo thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề.

Song, con đường học vấn của Lê Bống không hề bằng phẳng. Năm 2013, Lê Bống nhận cú sốc đầu tiên trong đời: Trượt đại học. Dồn hết tâm huyết để thực hiện ước mơ trở thành sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, việc thiếu 1 điểm khiến cô gái rơi vào suy sụp.

Năm 2014, sau một thời gian ôn luyện quyết liệt, cô chính thức bước chân vào khoa Thiết kế Nội thất của ngôi trường danh tiếng, nơi đào tạo nhiều thế hệ nhà thiết kế và nghệ sĩ có uy tín. Dù vừa học vừa tự lo chi phí sinh hoạt và học tập, cô vẫn kiên trì hoàn thành chương trình.

Song song với việc học, Lê Bống mở tiệm đồ handmade, tự tay vẽ áo, giày, đồ trang trí vừa tạo nguồn thu, vừa rèn luyện kỹ năng thiết kế, tư duy sáng tạo và khả năng kinh doanh.

Quá trình học tập tại đại học không chỉ giúp Lê Bống có kiến thức chuyên môn về thiết kế nội thất, mỹ thuật ứng dụng, mà còn rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần kiên nhẫn và khả năng quản lý dự án cá nhân.

Những trải nghiệm này đã trở thành nền tảng quan trọng, giúp cô tự tin thử sức trong nhiều lĩnh vực sau này, từ MC truyền hình, người mẫu ảnh đến sáng tạo nội dung số. Sự am hiểu mỹ thuật và thẩm mỹ cá nhân còn giúp Lê Bống xây dựng hình ảnh, phong cách thời trang và thương hiệu riêng, tạo dấu ấn nổi bật trong mắt công chúng.

Đối với Lê Bống, học vấn không chỉ là bằng cấp mà còn là hành trang để theo đuổi đam mê. Nó là minh chứng cho một cô gái trẻ có tinh thần kiên trì, dám thử thách bản thân và không ngại vượt qua khó khăn. Niềm yêu mỹ thuật đã dẫn lối cho cô từ những bức vẽ nhỏ trên áo, giày thuê đến việc phát triển thương hiệu cá nhân, xây dựng hình ảnh nghệ thuật đa dạng và tạo dựng sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện tại, nhiều người cho rằng Lê Bống đang ngày càng thành công và tìm được hướng đi đúng trong sự nghiệp của mình. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1995 thường cập nhật về cuộc sống, công việc của mình. Song, cô nàng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện tình cảm, đời tư.

