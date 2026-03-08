Học trò từ Mỹ về nước, Đàm Vĩnh nói một câu

Mới đây, học trò Đàm Vĩnh Hưng tại The Voice mùa đầu tiên là ca sĩ Đồng Lan đã có buổi ra mắt MV "nếu anh không yêu em… DNKYE". Đây là dự án âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Đồng Lan sau 7 năm vắng bóng để sang nước ngoài sống.

Với tư cách người thầy, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã đến với họp báo của Lan, cảm ơn những người cộng sự đã giúp cho giấc mơ của Lan trở thành hiện thực.

Đồng Lan

Có những lần tôi tiếc vì sao Lan không ở Việt Nam mà cứ lang thang ở nhiều nước khác nhau. Và giờ em về rồi thì chắc chắn sẽ xuất hiện trong những đêm nhạc của tôi.

Với tôi, Lan vẫn là màu sắc đặc biệt và khi anh xem MV thì tôi rất thích vì rất đặc biệt, nghệ thuật. Bất kể những lựa chọn và con đường em đi, dù em muốn làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ em không bằng cách này hay cách khác".

Trước khi bắt đầu họp báo, tôi đã có những lời nhắn gửi đến cô học trò thân thương của mình.

Khi Đồng Lan tổ chức họp báo, ra mắt sản phẩm ấn tượng như thế này, tôi hi vọng Đồng Lan sẽ bước vào vườn hoa chung của showbiz, được nhiều người biết tới, yêu thương.

Đồng Lan đã chọn con đường ít người đi nhưng em vẫn cứ đi thì đó là sự can đảm, hết mình với sự lựa chọn của mình và tôi đánh giá cao điều này. Trong số học trò của tôi, Đồng Lan là cô gái kiên định với con đường của mình và tôi chúc cho Lan luôn thẳng con đường mình đi như thế".

Được biết, "nếu anh không yêu em… DNKYE" là sáng tác do chính Đồng Lan chắp bút, mang giai điệu trầm buồn nhưng không bi lụy và bắt nguồn từ những trải nghiệm thật của nữ nghệ sĩ.

Cô chia sẻ: "Bài hát bắt nguồn từ câu chuyện của một người phụ nữ từng bước vào tình yêu với mong muốn chữa lành cho người khác nhưng rồi chính mình lại rơi vào trạng thái tổn thương và trầm cảm".

Thông điệp xuyên suốt ca khúc được thể hiện qua những câu hát đầy dứt khoát: "Em không muốn thỏa hiệp với thói quen. Em không muốn thỏa hiệp với nỗi cô đơn. Em không cho phép một ai để trái tim em phải khóc lần thứ hai." Đặc biệt, câu hát then chốt: "Nếu anh không yêu em, để người khác yêu em" được xem như tuyên ngôn của người phụ nữ hiện đại – không trách móc, không oán giận, không bi lụy, mà lựa chọn rời đi trong sự điềm tĩnh và tự tôn.

Đồng Lan chia sẻ cô chủ động mời VSTRA góp giọng vì cảm nhận được sự đồng điệu trong màu sắc âm nhạc. Lần đầu kết hợp giữa Đồng Lan và VSTRA tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa hai thế hệ phụ nữ.

Nếu Đồng Lan đại diện cho chiều sâu nội tâm và sự từng trải thì VSTRA mang đến một phần thể hiện đầy cảm xúc, tươi mới nhưng vẫn sắc sảo. Hai cá tính âm nhạc khác biệt hòa quyện, bổ sung cho nhau, làm nổi bật tinh thần nữ quyền đầy tinh tế của ca khúc.

Trước đó, Đồng Lan từng gây tiếng vang khi kết hợp cùng Thắng (ban nhạc Ngọt) trong ca khúc viral "Người yêu có bạn gái", chinh phục đông đảo khán giả trẻ nhờ phong cách âm nhạc độc đáo và cá tính riêng biệt.