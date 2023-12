Học trò Thanh Bùi trổ tài beatbox, hát, nổi bật giữa dàn nghệ sĩ Việt và quốc tế

Saigon Urban Street Fest là Lễ hội âm nhạc đường phố Sài Gòn được diễn ra tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn từ ngày 8 đến hết ngày 10/12/2023.

Sự kiện này được được tổ chức trong toàn bộ khu vực sân trước của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn với đa dạng các hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí và quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước cũng như quốc tế tham gia trình diễn.

Theo đó có thể kể tới nữ họa sĩ Thảo Xeko, ban nhạc trẻ Whee được khán giả yêu mến từ cuộc thi rock Việt, gồm 3 thành viên: ca sĩ Dư Quốc Vương, guitarist Trần Bảo Nguyên, Keyboardist Liêng Hót Ha Thuy, hot girl Vietnam Idol 2023 - ca sĩ Giana (Thanh Giang), nhóm nghệ sĩ The Funky Monkey đến từ Berlin, Đức…

DUYBI lần đầu đến gần khán giả với sân khấu ở Lễ hội âm nhạc đường phố Sài Gòn 2023.

Trong dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn tại Lễ hội âm nhạc đường phố Sài Gòn còn có nam ca sĩ DUYBI – Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, học trò cưng của nhạc sĩ Thanh Bùi.



Anh chàng vừa chính thức trở lại đường đua âm nhạc Việt với EP đầu tay gồm 5 ca khúc do chính DUYBI sáng tác và thể hiện. Tại lễ hội âm nhạc đường phố ngày 9/12, DUYBI tự tin khi hát live 2 ca khúc trong EP vừa ra mắt.

Khi được khán giả hỏi: "10 năm qua DUYBI đã ở đâu", anh chàng đã trổ tài khoe các kỹ năng thành thục từ vũ đạo, beatbox, hát, sáng tác trên sân khấu Saigon Urban Street Fest mang lại bầu không khí sôi động cho khán giả.

Ngoài 2 ca khúc trong EP đầu tay, DUYBI bất ngờ thể hiện "My Kool Việt Nam" do ca nhạc sĩ Thanh Bùi sáng tác. Đồng thời, chiều lòng khán giả tham dự sự kiện, nam ca sĩ còn hát một đoạn ngắn bản hit "Gặp mẹ trong mơ" 10 năm trước từng gây rúng động trên sân khấu The Voice Kids.



Sân khấu tại Bưu Điện trung tâm thành phố cũng chính là sân khấu đầu tiên mà DUYBI đến gần hơn với công chúng sau màn debut vài ngày trước.