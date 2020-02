Học sinh TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh được nghỉ học 1 tuần để phòng dịch virus corona

Trao đổi với PV, đại diện Sở GD-ĐT TP. HCM cho biết, chiều tối 2/2, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở đã ký văn bản chính thức cho phép học sinh trên địa bàn TP nghỉ học thêm 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Cụ thể, văn bản ghi rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT TP thông báo:

Học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP được nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT quận, huyện, các cơ sở GD trên địa bàn phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch nCoV.

Trước đó Sở GD-ĐT cũng đã liên tục có những văn bản chỉ đạo các cơ sở GD trên địa bàn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Sở cũng thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp sở, phòng, trường và có kế hoạch ứng phó với dịch bệnh nói trên.

Các trường học tại TP.HCM trong những ngày qua đã tiến hành khử khuẩn, tổng vệ sinh và liên lạc thông tin cho phụ huynh, học sinh về dịch bệnh cũng như hướng dẫn các cách phòng tránh.

Ngày 1/2 và 2/2 liên tục nhiều trường tư thục, quốc tế trên địa bàn cũng đã có văn bản cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần so với thời gian đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết theo quy định của ngành.

Tại Hà Nội: Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP, việc học tập của học sinh vẫn diễn ra bình thường. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, phụ huynh không nên quá lo lắng, cho con nghỉ học sớm khi chưa có khuyến cáo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, nhiều trường tư thục trên địa bàn đã có thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 3 - 9/2 để phòng chống dịch do virus corona như trường liên cấp Newton, Trường Tiểu học và THCS FPT, Trường Tiểu học, THCS, THPT Vinschool...

Tại Thanh Hóa, tối 2/2, Sở GD - ĐT tỉnh cũng văn bản gửi các đơn vị cho học sinh các trường mầm non, phổ thông (dân lập, tư thục, công lập), Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học một tuần từ ngày 3/2/2020 đến ngày 8/2.

Sở GDĐT sẽ có kế hoạch chỉ đạo các nhà trường học bù vào thời gian thích hợp để đảm bảo chương trình giáo dục.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, cử cán bộ, giáo viên trực tại đơn vị để kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch, theo dõi tình hình dịch bệnh corona để kịp thời báo cáo Sở GD&ĐT và các ngành có liên quan.

Tại Hà Giang, theo Sở GD-ĐT tỉnh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với trẻ em cấp học mầm non, HS, HV cấp phổ thông, GDTX và GDNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ kéo dài đến hết ngày 9/2/2020 (tức 16/1 năm Canh Tý) nhằm tránh rét và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Tuy nhiên, với đội ngũ CBQL, công chức, GV, NV các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục vẫn tiến hành làm việc bình thường, dành thời gian từ nay đến hết ngày 9/2/2020 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng: Ngày 2/2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng có công văn gửi các trường trên địa bàn thành phố về việc cho học sinh nghỉ học 3 ngày (từ ngày 3 đến 5/2) nhằm thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn công tác phòng chống virus corona.

Theo công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn cho học sinh bậc mầm non đến trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc nghỉ học trong thời gian 3 ngày, từ ngày 3 đến hết ngày 5/2.

Long An: Ngành giáo dục tỉnh thống nhất sẽ cho học sinh trên địa bàn tỉnh Long An nghỉ học trong tuần tới (từ 3/2 đến 9/2) để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra.

Kiên Giang: Sau khi chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận, Sở Giáo dục và đào tạo đã có văn bản thông báo chính thức cho học sinh các cấp được nghỉ học đến hết ngày 8/2 để thực hiện các biện pháp phòng dịch do virus corona.



Sóc Trăng: Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học hai ngày 3 và 4/2 để các trường tập trung tẩy trùng trường lớp phòng dịch.

Hậu Giang: Tỉnh cho biết, sẽ cho học sinh, sinh viên trên địa bàn sẽ nghỉ học thêm 1 tuần để phòng chống dịch nCoV.

Cần Thơ: Từ chiều 1/2, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh thống nhất phương án cho học sinh, sinh viên nghỉ học một tuần để có thời gian tiêu độc, khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch.

Vĩnh Long: Học sinh các trường THCS, THPT, THCS&THPT, trung tâm GDNN, GDTX trên địa bàn tỉnh và sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long sẽ nghỉ đến hết ngày 5/2. Học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh nghỉ đến hết ngày 7/2.

Riêng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đến trường để triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và của Sở GD-ĐT về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Bình Thuận: Sáng 2/2, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đã có công văn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo đó, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2.

Ngoài ra theo thống kê, đến chiều 2/2, đã có hơn 60 đại học trên cả nước thông báo cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần (từ ngày 3-2 đến hết ngày 9-2) để phòng ngừa nhiễm virus corona