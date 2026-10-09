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Học sinh lớp 9 lái xe máy gây tai nạn, tử vong: Khởi tố người cha

Nguyễn Gia
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Sau vụ xe máy tự gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong và bạn học bị thương, Công an Đắk Lắk khởi tố ông Võ Văn Quấn về tội giao xe cho người không đủ điều kiện.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Quấn (Sinh năm 1991, trú phường Sông Cầu) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” sau vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 10/9/2026 tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu.

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Hiện trường và phương tiện trong vụ tự gây tai nạn khiến hai nữ sinh lớp 9 thương vong. (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk).

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h35 trưa ngày 10/9, nữ sinh lớp 9 là V.H.T.V (Sinh năm 2012, trú tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu) lái xe máy BKS 78D1-288.94 chở bạn học là H.T.K.O (trú cùng thôn) sau khi tan học buổi sáng.

Trong lúc di chuyển trên đường bê tông Trung Trinh - Vũng La để về nhà thì V. tự gây tai nạn giao thông. V. tử vong tại hiện trường, còn em O. bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cha mẹ không được cho phép con em điều khiển xe mô tô từ 50 cm³ trở lên khi chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Hành vi cố tình giao xe cho người chưa đủ điều kiện có thể bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Đối với học sinh, thiếu niên, cần tự giác nhận thức rõ giới hạn độ tuổi, tuyệt đối không lạng lách, đánh võng hay dùng chân lái xe. Nhà trường và các cơ quan đoàn thể cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe.

Tags

Đắk Lắk

tai nạn giao thông

không đủ điều kiện

công an tỉnh Đắk Lắk)

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