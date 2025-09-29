Học sinh lớp 1 tập viết chữ "B" nhưng kết quả nhận về gây sốc, dân mạng xem xong cười nghiêng ngả còn giáo viên thì nhăn mặt

Nói đến học sinh lớp 1, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự ngô nghê, hồn nhiên và những pha “gây cười” bất đắc dĩ. Ở cái tuổi mới làm quen với bảng chữ cái, mỗi nét bút không chỉ là sự tập trung mà còn ẩn chứa cả trí tưởng tượng bay xa. Chính vì thế, tập vở của các em đôi khi không chỉ có chữ, mà còn đầy những “tác phẩm nghệ thuật” khiến người lớn nhìn vào là bật cười. Cái đáng yêu của học trò tiểu học nằm ở chỗ các em luôn nghiêm túc trong việc học, nhưng kết quả thì… bất ngờ đến mức cả cô giáo cũng không lường trước được.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ loạt ảnh tập viết chữ “b” của một học sinh lớp 1. Trong khi cô giáo mẫu mực viết chữ tròn trịa, nắn nót, thì đến lượt trò lại tung ra những phiên bản có một không hai. Nét bút uốn lượn, chỗ giống hình chiếc nơ, chỗ lại y hệt ký hiệu trừu tượng. Ai chứng kiến khoảnh khắc này xong cũng không nhịn được cười.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước và dễ thương. Có người cho rằng đây là “phiên bản nghệ thuật trừu tượng” của chữ b, người khác thì khen trí tưởng tượng phong phú của học trò tiểu học. Một số ý kiến còn đùa rằng cô giáo chắc cũng không biết nên cười hay nên khóc khi chấm vở.

- Đây không phải chữ b, đây là b…iểu tượng nghệ thuật.

- Không thể tin nổi đây là chữ b, nhìn qua cứ tưởng em đang vẽ hình người đang múa. Học sinh lớp 1 đúng là có trí tưởng tượng phong phú vô hạn.

- Cô giáo viết mẫu tròn trịa bao nhiêu thì trò viết lại ngộ nghĩnh bấy nhiêu. Nhìn chữ mà mình không biết nên khen sáng tạo hay nhắc nhở nghiêm khắc nữa.

- Đọc status mà chưa tin, đến khi xem ảnh thì mình bật cười thật sự. Đúng là chỉ có học sinh nhỏ mới tạo ra được những khoảnh khắc đáng yêu thế này.

- Nếu không nói trước thì mình nghĩ đây là bài vẽ trừu tượng chứ không phải tập viết. Nhìn từng nét bút mà cứ liên tưởng đến tranh Picasso phiên bản mini.

Một bài tập viết bình thường nhờ vậy mà đem lại tiếng cười rộn ràng cho cả lớp lẫn dân mạng. Đúng là với học sinh tiểu học, mỗi ngày đến trường đều có thể hóa thành một câu chuyện vui bất ngờ.