Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề biến động mạnh theo chu kỳ và thị trường kinh tế, Y tế - Dược tiếp tục được ghi nhận là lĩnh vực có mức thu nhập cao và ổn định hàng đầu thị trường lao động Việt Nam.

Theo báo cáo Lương - Tuyển dụng mới công bố của JobOKO, Y tế - Dược hiện là ngành đứng đầu bảng xếp hạng về mức lương, đạt mức 70 triệu đồng/tháng ở nhóm nhân sự có kinh nghiệm.

Điều này khiến không ít học sinh, sinh viên và phụ huynh đặt câu hỏi: Cần học gì để chạm tới mốc lương này và tại sao Y tế - Dược có thể đạt mức thu nhập cao như vậy?

Những vị trí trong Y tế - Dược có thể đạt 70 triệu/tháng

Không phải mọi vị trí trong ngành Y - Dược đều có thu nhập cao. Sự chênh lệch thu nhập trong ngành phụ thuộc lớn vào: Trình độ chuyên môn và chuyên khoa; nơi làm việc (bệnh viện công, tư, doanh nghiệp dược); kinh nghiệm và vai trò quản lý; khả năng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Những nhân sự kết hợp tốt chuyên môn y khoa với kỹ năng quản lý, nghiên cứu hoặc làm việc trong môi trường quốc tế thường có mức lương vượt trội so với mặt bằng chung.

Y tế - Dược dẫn đầu bảng xếp hạng mức lương trung vị cao theo ngành nghề và cấp bậc, cao nhất đạt 70 triệu đồng/tháng. (Nguồn: Tổng hợp số liệu và việc làm trên JobOKO năm 2025)

Theo bảng xếp hạng của JobOKO, Y tế - Dược nổi lên là ngành dẫn đầu về thu nhập ở cấp quản lý, đồng thời duy trì mặt bằng lương ổn định và tăng đều theo thâm niên.

Cụ thể, ở nhóm 1-3 năm kinh nghiệm, lao động ngành Y tế - Dược có mức lương trung vị khoảng 18 triệu đồng/tháng, tương đương hoặc nhỉnh hơn một số ngành dịch vụ khác.

Khi vượt mốc trên 3 năm kinh nghiệm, thu nhập tăng lên 25 triệu đồng/tháng, phản ánh đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi tích lũy chuyên môn dài hạn.

Đáng chú ý, tại cấp trưởng nhóm, mức lương trung vị của ngành đạt khoảng 50 triệu đồng/tháng, ngang bằng với các ngành có thu nhập cao như IT - Phần mềm hay Kinh doanh - Bán hàng.

Đặc biệt, ở cấp quản lý/trưởng phòng, ngành Y tế - Dược đạt mức lương trung vị 70 triệu đồng/tháng, cao nhất trong tất cả các ngành được khảo sát, vượt IT - Phần mềm (khoảng 68,4 triệu đồng) và Cơ điện tử (65 triệu đồng).

Như vậy, ứng vào thực tế, mức lương 70 triệu đồng/tháng không dành cho người mới ra trường, nhưng hoàn toàn khả thi với những vị trí sau: Bác sĩ chuyên khoa sâu tại bệnh viện tư nhân, phòng khám chất lượng cao; Dược sĩ làm việc tại doanh nghiệp dược, tập đoàn phân phối hoặc nghiên cứu - phát triển; Quản lý/ trưởng phòng y khoa, quản lý bệnh viện, phòng khám tư nhân; Chuyên viên y khoa (Medical Representative, Medical Advisor) tại các công ty dược đa quốc gia.

Các vị trí này không chỉ đòi hỏi bằng cấp chuyên môn mà còn yêu cầu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng quản lý và khả năng cập nhật kiến thức y học liên tục.

Theo phân tích, thu nhập trong ngành Y tế - Dược cao hơn mặt bằng chung xuất phát từ ba yếu tố chính: đào tạo dài hạn, yêu cầu chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp cao - tạo ra giá trị lớn đáp ứng nhu cầu xã hội. Khác với nhiều ngành có thể rút ngắn lộ trình bằng các khóa đào tạo ngắn hạn, nhân lực y tế phải trải qua quá trình học tập kéo dài, thực hành khắt khe và chịu sự kiểm soát chặt chẽ về chuyên môn vì liên quan đến sức khoẻ và sinh mạng con người.

Y tế - Dược, phù hợp với ai?

So với các ngành có thể đạt lương cao sớm như Công nghệ thông tin, Y tế – Dược là con đường đòi hỏi sự kiên trì.

Bạn trẻ yêu thích Y - Dược cần xác định rõ bản thân có phù hợp để theo đuổi lộ trình học tập, đào tạo dài hạn và khắt khe của ngành, nghề. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Theo khung đào tạo chính thức tại các trường đại học Y Dược ở Việt Nam hiện nay, bác sĩ đa khoa và bác sĩ Răng - Hàm - Mặt có thời gian học 6 năm, dược sĩ đại học học 5 năm, trong khi các ngành thuộc khối y tế khác như điều dưỡng, xét nghiệm, y tế công cộng, kỹ thuật phục hồi chức năng có thời gian đào tạo 4 năm.

Đây là thời gian đào tạo đại học chính quy bắt buộc để được cấp bằng. Sau mốc này, nếu tiếp tục học nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II hoặc sau đại học, thời gian đào tạo có thể kéo dài thêm từ 2 đến 6 năm, tùy định hướng chuyên môn và yêu cầu hành nghề.

Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, thu nhập trong Y tế - Dược ít chịu tác động bởi biến động kinh tế và có xu hướng tăng dần theo năng lực và uy tín nghề nghiệp.

Theo các chuyên gia hướng nghiệp, Y tế - Dược là ngành phù hợp với những người: Có năng lực học tập tốt, đặc biệt ở khối khoa học tự nhiên; chấp nhận lộ trình đào tạo dài và áp lực cao; có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật nghề nghiệp; xác định gắn bó lâu dài với nghề. Đổi lại, đây là lĩnh vực mang lại thu nhập cao, ổn định và giá trị xã hội bền vững.

Dù không phải con đường nghề nghiệp ngắn hay dễ đi, Y tế - Dược vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người trẻ muốn theo đuổi thu nhập cao gắn với chuyên môn sâu và giá trị nghề nghiệp lâu dài.