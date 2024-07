Học lái ô tô hết bao nhiêu tiền?

Tuy nhiên, nhìn chung chi phí để học lái xe ô tô hiện dao động trong khoảng 14 - 20 triệu đồng, tùy vào từng hạng bằng lái xe mà bạn đăng ký học.

Chi phí gói học lái xe ô tô B1

Học bằng lái xe ô tô số tự động B1 là khóa học có lượng học viên tham gia đông nhất hiện nay. Bởi người dùng có xu hướng lựa chọn xe ô tô số tự động nhiều hơn so với xe số sàn. Giá của một khóa học lái xe B1 dao động trong khoảng từ 14 - 16 triệu đồng bao gồm cả học thực hành (DAT), lý thuyết, mô phỏng và lệ phí thi.

Mức giá này có sự khác nhau tùy vào từng đơn vị đào tạo.

Chi phí học lái xe tuỳ bằng và trung tâm đào tạo. (Ảnh minh hoạ).

Chi phí gói học lái xe ô tô B2

Đối với những người lái xe ô tô số sàn, lái xe kinh doanh, xe chuyên dụng trọng tải dưới 3.500k g thì phải học và thi bằng B2. Khóa học bằng lái xe B2 trọn gói dao động trong khoảng từ 15 - 17 triệu đồng.

Giá học bằng lái xe B2 có thể thay đổi tùy vào thời gian học và cách học. Nếu học viên đăng ký theo nhóm, phí học sẽ rẻ hơn so với hình thức học 1 thầy 1 trò.

Chi phí gói học lái xe hạng C

Bằng lái xe ô tô hạng C là dành cho các tài xế lái xe tải. Đối với khóa học này, giá học và thi bằng lái xe hạng C trọn gói dao động trong khoảng từ 8 - 13 triệu đồng. Mức giá học lái xe ô tô hạng C có thể thay đổi tùy thuộc vào cách tính của từng đơn vị.

Các khoản chi phí nằm trong gói học lái xe ô tô

Phí hồ sơ đăng ký học lái xe

Khi nộp hồ sơ học ở Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, học viên sẽ phải đóng phí đăng ký hồ sơ học lái xe ô tô rơi vào khoảng trên dưới 7 - 9 triệu đồng. Đây là khoản phí bắt buộc để đảm bảo và cũng như hoàn thiện hồ sơ nộp lên Sở Giao thông Vận tải.

Chi phí khám sức khỏe dành cho người lái xe

Khám sức khỏe dành cho người lái xe là điều kiện bắt buộc dành cho người muốn thi lấy giấy phép lái xe đối với tất cả các loại bằng từ A1 cho đến B1, B2, C, D, E. Với mỗi nơi thì giá khám sức khỏe có thể sẽ khác nhau, nhưng thường sẽ chỉ từ 300.000 - 500.000 đồng/lần. Điều kiện áp dụng về sức khỏe của từng hạng là khác nhau.

Chi phí đào tạo thực hành

Học phí lái xe ô tô bao gồm khoản thực hành trên xe ô tô có gắn thiết bị DAT và thường trung tâm sẽ đưa ra con số trọn gói. Đây là khóa học giúp học viên tiếp cận trực tiếp với xe dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Tốt nhất là mỗi thầy một trò để học tốt hơn, nhưng nếu học từ 2,3 người lại tiết kiệm chi phí. Tổng chi phí khoảng 6 - 8 triệu đồng, số tiền này còn tùy thuộc vào số km chạy DAT của mỗi hạng bằng, nếu tính lẻ thì khoảng 200.000 - 300.000 đồng mỗi giờ học.

Nếu chưa yên tâm về kỹ năng lái xe, học viên có thể thuê xe chip để tập trên sân với giá khoảng 350.000 mỗi giờ. Tuy nhiên đây là khoản không bắt buộc nên tùy nhu cầu của học viên mà đưa ra quyết định.

Lệ phí thi và cấp giấy phép lái xe

Lệ phí thi sát hạch bằng lái xe B1, B2 và C hiện tại cùng có chi phí khoảng gần 800.000 đồng, trong đó chi phí cấp bằng là 135.000 đồng.

Lệ phí này đã bao gồm cả phí thi lý thuyết (trên máy tính) và lệ phí thi sát hạch thực hành sa hình (bằng xe chấm điểm).

Lưu ý về lệ phí thi bằng lái xe ô tô bao gồm:

Lệ phí thi lý thuyết: 100.000 đồng

Lệ phí thi mô phỏng: 100.000 đồng

Lệ phí thi thực hành lái xe trong hình : 350.000 đồng

Lệ phí thi đường trường (Thực hành trên đường giao thông công cộng) : 80.000 đồng

Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đồng

Ngoài ra còn có phi phí thuê xe chíp: 350.000 đồng/giờ (không bắt buộc)