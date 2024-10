Học hỏi sao phim "Sex and the City": Bí quyết kiếm tiền chỉ dựa vào một YẾU TỐ!

Diễn viên Sarah Jessica Parker sinh ngày 25/3/1965 tại bang Ohio, Mỹ. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất với vai nữ chính Carrie Bradshaw trong bộ phim "Sex and the City" đình đám một thời. "Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ, lần đầu tiên phát sóng vào năm 1998. Dù đã kết thúc hơn 20 năm trước, "Sex and the City" vẫn thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt sau khi được phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 1/4.



Trong bộ phim, cô vào vai nhân vật Carrie Bradshaw, một nữ nhà báo với trang phục, sở thích cá nhân và góc nhìn độc đáo về đời sống tình cảm, vấn đề giới tính trong xã hội hiện đại. Nhờ diễn xuất tài tình, diễn viên Sarah Jessica Parker nhận được 2 giải Emmy và 4 lần liên tiếp giành giải thưởng Quả cầu vàng.

Trong mắt nhiều người hâm mộ, diễn viên Sarah Jessica Parker được ví như "nữ thần thành thị" và một "bậc thầy thời trang". Trên thực tế, nữ diễn viên phải cáng đáng nhiều công việc với áp lực lớn quanh năm.

Hàng tuần, cô phải thảo luận với các nhà sản xuất nước hoa về phân tử hóa học để điều chế sản phẩm, tham dự các cuộc họp thiết kế cho thương hiệu quần áo của mình, đồng thời sản xuất phim điện ảnh và truyền hình dài tập. Cô vừa là một người nội trợ tần tảo vừa là một diễn viên, doanh nhân thành đạt.

Năm 2011, Tạp chí Forbes đã công bố danh sách "Top 10 phụ nữ kiếm tiền giỏi nhất Hollywood". Theo đó, 2 nữ diễn viên Sarah Jessica Parker và Angelina Jolie đứng đầu bảng với số tiền kiếm được ước tính lên đến 30 triệu USD (khoảng 742 tỷ VNĐ). 2 nữ diễn viên được đông đảo khán giả đặt cho biệt danh ''phú bà'' của Hollywood.

Hiện tại, với khối tài sản 200 triệu USD (khoảng 4.952 tỷ VNĐ), chưa tính tài sản tích luỹ của chồng cô là diễn viên Matthew Broderick, cô được cho là nữ diễn viên giàu nhất sau khi đóng máy phim "Sex and the City". Ở tuổi 59, Sarah Jessica Parker sở hữu khối tài sản khủng lên tới 200 triệu USD (khoảng 4,6 nghìn tỷ) cùng cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.

Khi được hỏi về khối tài sản khủng của diễn viên Sarah Jessica Parker, nhà văn Dorothy Pomerantz, tác giả của bộ truyện gốc chuyển thể thành phim "Sex and the City" cho biết: " Mọi người có thể ngạc nhiên khi cô ấy được xếp hạng cao như vậy. Ngoài diễn xuất, diễn viên Sarah Jessica Parker còn kiếm được tiền từ việc quảng cáo nước hoa và sản phẩm của mình".

Doanh nhân trong nhiều lĩnh vực

Không có sự hợp tác thương hiệu tại rạp, với tư cách là nhà sản xuất, diễn viên Sarah Jessica Parker còn kinh doanh nhiều sản phẩm, dịch vụ để có được nguồn tài trợ cho bộ phim "Sex and the City". Mọi thứ xuất hiện trong phim đều đến từ nhiều nhà tài trợ như Apple, Manolo Blahnik, rượu vodka Absolut.

Nhiều năm trước, hiếm có diễn viên nào sở hữu thương hiệu riêng. Ngày nay, việc này khá phổ biến. Cách tiếp cận đến người tiêu dùng của cô là tham gia hoàn toàn vào việc phát triển thương hiệu, tạo ra loại nước hoa của riêng mình và sản xuất quần áo thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, sau loạt phim "Sex and the City", nhiều cơ hội kiếm tiền từ Carrie Bradshaw (nhân vật chính trong phim) đã xuất hiện. Sau nhiều năm dẫn đầu xu hướng thời trang, Sarah Jessica Parker vẫn chưa bao giờ quên loại nước hoa yêu thích trong suốt sự nghiệp. Cô đã rất khôn ngoan khi chọn sử dụng tên riêng của mình cho thương hiệu nước hoa.

Bởi vì, nữ diễn viên tin rằng thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật Carrie Bradshaw không phải là thành quả của riêng cô và cô không thể độc chiếm nó. Loại nước hoa được điều chế từ trái cây thơm mát của cô được bán chạy, tạo ra kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn đích thân tham gia vào việc lập kế hoạch, phát triển và bán sản phẩm, thảo luận với các chuyên gia để cẩn thận, tỉ mỉ lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

Những bộ quần áo được cô thiết kế cho thương hiệu Steve & Barry's (chuỗi cửa hàng quần áo bán lẻ do chính nữ diễn viên làm chủ) với bộ sưu tập thời trang mang tên "Bitten".

Điều này đã khiến nữ diễn viên thực sự thoát khỏi hình ảnh của nhân vật Carrie Bradshaw là không mặc gì ngoài đồ hiệu. Khi những bức ảnh cô mặc trang phục thuộc thương hiệu do bản thân làm chủ vô tình được lan truyền trên mạng trước khi những bộ quần áo này chính thức ra mắt, nhiều người hâm mộ đã ngạc nhiên khi phát hiện một người nổi tiếng lại có thể ăn mặc đơn giản với những bộ đồ giá cả phải chăng đến vậy.

Đặc biệt, chia sẻ về bí quyết thành công trong kinh doanh, diễn viên Sarah Jessica Parker thẳng thắn chỉ yếu tố quan trọng nhất là phải chăm chỉ. Cô nói rằng chỉ khi chăm chỉ làm việc, kỷ luật bản thân thật nghiêm túc, bạn mới có thể thành công.

Nữ diễn viên đã học được tầm quan trọng của kỷ luật từ rất sớm, khi bản thân đang học ba lê và là diễn viên chưa có danh tiếng. Cô quan niệm trong kinh doanh cũng như cuộc sống, chúng ta phải đầu tư thời gian cùng công sức một cách nghiêm túc nhất cho việc mình định làm. Kinh doanh không khó nhưng để tạo mối quan hệ, làm cho khách hàng tin tưởng mình, gắn bó với thương hiệu của mình lâu dài mới khó.

