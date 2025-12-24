Học bổng gần 10 tỷ đồng và bài học từ những thước phim không có bà

Sinh ra trong gia đình truyền thống công an qua nhiều thế hệ, Châu Anh thừa hưởng sự kỷ luật cao độ, chính trực và tinh thần tự giác, những phẩm chất giúp em tỏa sáng trong vai trò phó bí thư lớp 11 chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Châu Anh sở hữu điểm SAT 1560, IELTS 8.0. Đam mê tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh từ nhỏ do cùng mẹ vận hành các shop online và tiệm kinh doanh gia đình, Châu Anh hứng thú nghiên cứu và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp. Em giành Giải Ba cấp quốc gia Kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam 2025; đồng thời đạt Giải cá nhân Xuất sắc và Giải Đồng đồng đội tại cuộc thi “World Economics Cup” 2025.

Ngô Châu Anh chụp kỷ yếu với áo dài trắng ở Di tích Cửa Bắc, hồi tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, em còn giữ vai trò trưởng nhóm và lọt top 10 cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia dành cho học sinh cấp 3 do Đại học VinUni tổ chức và top 5 cuộc thi “Marketing IMPACT 2025”.

Những kỳ thi đó giúp em nhận ra rằng kinh tế không chỉ là công thức hay mô hình, mà là cách để hiểu và giải thích những vấn đề rất thật của xã hội, tạo ra tác động tích cực và bền vững. Đó cũng là lý do nữ sinh chọn theo đuổi ngành Kinh doanh kinh tế (Business economics) tại Đại học Colgate và chinh phục thành công học bổng trị giá 92.090 USD (9,7 tỷ đồng) của trường cho 4 năm học. Colgate University là một trong những trường đại học khai phóng lâu đời và danh giá nhất khu vực Đông Bắc Mỹ, được thành lập từ năm 1819.

Song song với học tập, Châu Anh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa với vai trò chủ chốt. Em là Chủ tịch Hội đồng học sinh của dự án “Friends of Vietnam Heritage” - dự án văn hóa dành cho cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam. Ở vị trí này, em không chỉ đại diện cho tiếng nói của học sinh, mà còn phải học cách kết nối những góc nhìn rất khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ và phong cách làm việc. Theo nữ sinh, trải nghiệm này buộc bản thân em phải lắng nghe nhiều hơn, chịu trách nhiệm cho các quyết định và giữ được sự điềm tĩnh trước áp lực.

Trong hành trình chinh phục học bổng, Châu Anh không tránh khỏi những hoài nghi. Có thời điểm em lo lắng hồ sơ của mình quá đa dạng, thiếu nhất quán. Nữ sinh vượt qua bằng cách nhìn lại toàn bộ trải nghiệm dưới góc độ giá trị cốt lõi: mối quan tâm chung về con người, cộng đồng và xã hội.

Nói về yếu tố giúp hồ sơ ứng tuyển học bổng được đánh giá cao, Châu Anh cho rằng đó không phải là mảng riêng lẻ, mà là sự kết nối giữa học thuật, lãnh đạo và hoạt động cộng đồng thành hành trình có ý nghĩa.

Theo Châu Anh, chính sự nhất quán giữa năng lực, giá trị sống và mục tiêu dài hạn giúp hội đồng học bổng nhìn thấy con người phía sau hồ sơ.

Trong bài luận học bổng, Châu Anh chọn kể câu chuyện về người bà đã mất vì ung thư. Trong suốt nhiều năm, nữ sinh quen ghi lại những “khoảnh khắc lớn” của gia đình qua ống kính máy quay.

Châu Anh (trái, ngoài cùng) tham gia tình nguyện và trải nghiệm làm đèn trung thu cùng dự án "Friends of Vietnam Heritage", hồi tháng 9/2025.

Em từng tin rằng thành tựu và sự công nhận là thước đo quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng sự ra đi của bà khiến em nhận ra rằng những điều thầm lặng như yêu thương, hy sinh và hiện diện âm thầm đã nâng đỡ cả gia đình qua nhiều thế hệ.

“Khi em quay lại những thước phim cũ và thấy bà hầu như không xuất hiện trong đó, em hiểu rằng điều quan trọng nhất đôi khi lại là điều ta không nghĩ tới việc lưu giữ” , Châu Anh kể.

Câu chuyện ấy mang tính quyết định bởi nó thay đổi hoàn toàn cách Châu Anh học, làm việc và cách em đóng góp cho cộng đồng. Em không còn theo đuổi thành tích chỉ để được nhìn thấy, mà học cách trân trọng những giá trị lặng lẽ tạo nên ý nghĩa lâu dài. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong hành trình học tập và lựa chọn con đường mà em theo đuổi hôm nay.

Trách nhiệm đi cùng cơ hội được trao tới Châu Anh, học bổng gần 10 tỷ đồng từ Đại học Colgate không chỉ là cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, mà còn là trách nhiệm tiếp tục những dự án văn hóa, xã hội đã theo đuổi từ thời trung học.

Cô Bùi Thị Kim Ánh, giáo viên Ngữ văn tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, Châu Anh từng đỗ Tứ khoa chuyên Văn của trường Ams trong kỳ thi vào lớp 10 nhưng em chọn học chuyên Anh. Cô Ánh nhận ra ở học trò Châu Anh là “sự kết hợp hiếm có: một trí tuệ sáng tạo, một bản lĩnh kỷ luật và một trái tim nhân hậu”.

Sau khi hoàn thành hành trình du học, Châu Anh kỳ vọng mang về không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn là góc nhìn rộng mở hơn về giáo dục và cộng đồng. Theo em, đóng góp cho quê hương không nhất thiết phải lớn lao ngay lập tức, mà là sự trở về có chuẩn bị và trách nhiệm. Gửi lời nhắn tới học sinh Việt Nam đang nuôi giấc mơ học bổng, Châu Anh cho rằng nhiều bạn do dự không phải vì thiếu năng lực, mà vì sợ bản thân “chưa đủ tốt”.

“Theo em, điều quan trọng là dám tin vào giá trị câu chuyện của chính mình, trân trọng màu sắc riêng và kể hành trình ấy một cách chân thực” , Châu Anh khẳng định.