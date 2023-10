Hoạt động thiện nguyện – Nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của công ty IEC

Công ty IEC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện đang là chủ đầu tư dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế Công đoàn tỉnh Bình Định (IEC Residences Quy Nhơn) có địa chỉ tại Khu CC09, Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Dự án với quy mô gần 1500 căn hộ, dự kiến khi đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho gần 4000 công nhân, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Công ty IEC còn là đơn vị tiên phong trong việc triển khai dòng nhà ở IEC Residences có chất lượng, giá thành phù hợp và đầy đủ tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, qua đó đóng góp cho xã hội ngày một phát triển hơn.



Trong hoạt động từ thiện quý III vừa qua, ngày 22/9/2023 đại diện Công ty IEC đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) và trao tặng các phần quà ý nghĩa. Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm là cơ sở nuôi dưỡng, giáo dục, dạy nghề cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hiện trung tâm đang nuôi dưỡng và dạy dỗ 62 cháu nhỏ. Đây là cơ sở ngoài công lập, tất cả các nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu nhờ vào sự tài trợ, đóng góp từ các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Trong buổi trao tặng quà, ông Trần Công Hoành – Phó Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: "Ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty IEC rất chú trọng đến công tác xã hội, thiện nguyện, đây được coi là một hoạt động gắn liền trong suốt chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Trong chương trình từ thiện quý III của công ty tại Trung tâm, chúng tôi thật sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến các em nhỏ bị khiếm khuyết được trung tâm cưu mang, nuôi dạy. Thay mặt cho công ty, tôi xin được trao tặng trung tâm 1 tấn gạo và 62 suất đồ dùng học tập với hi vọng góp phần giúp trung tâm ngày càng phát triển, các cháu được học tập và trau dồi kiến thức để sau này đóng góp cho xã hội"



Toàn cảnh buổi lễ trao quà

Ông Trần Công Hoành - P.TGĐ Công ty cùng CBNV trao các suất quà cho các cháu nhỏ

Các cháu nhỏ rất hào hứng khi được tặng đồ dùng học tập