Hoạt động tại sân bay Nội Bài ra sao khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 61 độ C?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay và những ngày tới ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 36-38 độ.

Tuy nhiên, tại khu bay Cảng HKQT Nội Bài, nơi có nền bê tông hấp thụ nhiệt trên diện rộng cùng với hoạt động nhộn nhịp từ máy bay và các phương tiện phục vụ mặt đất khiến nhiệt độ trên sân đỗ tàu bay Cảng HKQT Nội Bài thường cao hơn các khu vực khác. Tại sân đỗ tàu bay vào lúc 13h30 ngày 1/6/2023 ghi nhận nhiệt độ bề mặt đường băng, sân đỗ lên tới 61 độ C.

Trong khi đó, Cảng HKQT Nội Bài ghi nhận sản lượng chuyến bay và hành khách đang tăng dần mỗi ngày trong thời điểm hè. Những ngày này, trung bình mỗi ngày có khoảng 550 lượt chuyến bay (350 lượt chuyến nội địa, 200 lượt chuyến quốc tế) và 90 ngàn lượt khách (64 ngàn lượt khách nội địa, 26 ngàn lượt khách quốc tế).

Do đó, "bất chấp" nắng nóng khắc nghiệt, đội ngũ nhân viên của Cảng như nhân viên An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô, nhân viên an ninh sân đỗ tàu bay, nhân viên đội thiết bị thông tin dẫn đường, đội Môi trường khu bay, đôi cơ điện đèn sân bay, đội Bảo trì sân đường cùng với nhiều nhân viên từ các đơn vị phục vụ mặt đất, Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay… vẫn miệt mài đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Một số hình ảnh trong ngày nhiệt độ ngoài trời trên 60 độ C tại sân bay Nội Bài: