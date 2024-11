"Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố, lừa bịp; do đó Công an TP HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, "lừa bịp", hứa hẹn, lôi kéo của Đào Minh Quân cũng như số đối tượng cầm đầu, số đối tượng trong tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời"; khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.